Специалисты парка просят местных жителей и отдыхающих сообщать об этом виде, но напоминают, что енота можно перепутать с енотовидной собакой.

"У обыкновенного енота полосатый хвост, длина тела 20–25 см, вес 5–16 кг, енот хорошо лазает по деревьям. Если вы видели это животное, зафиксируйте и передайте специалистам информацию о месте, дате наблюдения, времени суток и др. информацию. Ее можно передать по эл. почте: modestas.bruzas@nerija.lt, если у вас есть фото или видео, пришлите его", – пишет дирекция.

Так выглядит енотовидная собака, она не умеет лазать по деревьям:

Usūrinis šuo prie savo urvo © Romualdas Barauskas

По словам специалистов, енот обитает в Центральной и Северной Америке, в Евросоюзе этот вид внесет в список инвазивных.

"Это животное быстро приспосабливается к новым условиям, умеет лазать по деревьям, поэтому уничтожает кладки яиц не только на земле, но и на деревьях. В ЕС запрещено держать енотов дома, разводить их, перевозить и выпускать на волю", – указано на сайте дитрекции.