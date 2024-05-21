Жителей призывают подписаться под петицией против закрытия музеев в Вильнюсе

По мнению историка и бывшего министра культуры Дарюса Куолиса, нельзя согласиться с решением Вильнюсской мэрии о превращении мемориальных квартир-музеев писателей Винцаса Миколайтиса-Путинаса и Винцаса Креве-Мицкявичюса в резиденции и образовательные помещения.

"Смиренно согласиться с "политическим решением" Вильнюсского горсовета "создать резиденции для литераторов, прибывших из-за рубежа" на местах мемориальных музеев писателей просто аморально", – написал он в воскресенье в Facebook.

"Не остается ничего другого, кроме как выразить гражданский протест и воспротивиться этому", – подчеркнул Д. Куолис.