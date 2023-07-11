11 июля 2023 г. 12:40

Жителей предупреждают: в Литве активизировались телефонные мошенники

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Išmanusis telefonas
Išmanusis telefonas
ФОТО: Unsplash

На этой неделе жителям Литвы важно не терять бдительности и критически оценивать приходящие с незнакомых номеров смс-сообщения, информирует Служба регулирования связи (СРС), отмечая, что уже сейчас видна тенденция рассылки смс-сообщений с вводящим в заблуждение содержанием.

"(...) Сейчас выросло число таких сообщений, в которых тенденциозно распространяют негативную информацию. Например, от имени "полиции" информируют об усилении режима безопасности в стране из-за возможных беспорядков. Напоминаем, что Литовская полиция не занимается рассылкой таких сообщений, а официальную информацию можно найти на сайтах ведомств", – отмечает представитель СРС Рима Аукштуолите.

По ее словам, часть жителей могла получить сообщения о возможном отключении интернета или с приглашением на участие в массовых собраниях.

"Если вы получили смс-сообщение любого содержания, важно не паниковать, критически оценить информацию, проверить ее в официальных источниках, например, включить национальное радио или телевидение. Если вы получили смс-сообщение из какого-то ведомства, проверьте социальные сети, сайт этого ведомства в интернете", – советует Аукштуолите.

Жителей также просят информировать о получении фейковой информации Литовскую полицию. Операторы мобильной связи, получив информацию о телефонном мошенничестве из ведомств, обязаны остановить рассылку таких сообщений.

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