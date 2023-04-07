В сообщении сказано, что будут проводить геологические исследования, во время которых по адресу ул. Казлишкю, 7, будет работать тяжелая техника.

"Информируем, что 7 апреля, в 9 ч. будут проведены геологические исследования в связи с обновлением и реновацией многоквартирного дома по адресу ул. Казлишкю, 7 (готовят проект этих работ).

Во время работ кусты и цветы около дома будут поломаны и уничтожены техникой, поэтому просим жителей выкопать растения", – было сказано в сообщении.

Будут ли растения посажены на прежнее место после этих работ, в объявлении не сообщается. Вероятно, это также ляжет на плечи жильцов дома.

Журналисты MadeinVilnius.lt обратились в Вильнюсский муниципалитет, чтобы узнать, выдано ли разрешение для проведения таких работ. Пока ответ не получен.