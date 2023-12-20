Жителей на Рождество призывают пожертвовать нуждающимся

25 декабря уже 10 год подряд община бернардинцев организует праздничный обед для нуждающихся и малоимущих, одиноких людей. Этот обед состоится после службы, которая начнется в 10.30 ч. во внутреннем дворике храма.

Для нуждающихся готовят угощение: варят кисель, пекут маковый пирог, приносят мандарины.

"Хочу сказать, что люди всегда готовы помочь. Этот стол мы накрываем 10-й год подряд, поэтому наши прихожане сами спрашивают, чем могут помочь. Бывают годы, когда волонтеров бывает очень много, одни приносят угощение, другие поют псалмы. В этом году у нас есть помощники и из других городов Литвы, и даже из-за границы. Доброта людей безгранична, все хотят создать праздник, поэтому мы благодарны этим людям", – сказала один из организаторов Кристина Малевскене.

По ее словам, главное, чтобы об этом мероприятии узнало как можно больше нуждающихся и одиноких людей.