Организаторы этой акции призывают жителей подарить детям велосипеды или самокаты. Приносите все, что у вас есть каждую субботу, до 9 июля к Белому мосту в Вильнюсе, где проходит детский лагерь "День друзей" для ребят из Литвы и Украины.
Дети из Украины регистрируются на получение подарков.
По словам Шяшкуса, очень важно помнить о подростках, поскольку они особенно остро переживают эту трагедию и отъезд из дома.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также призывает жителей помогать и делиться с украинцами всем, в чем они нуждаются.
"Несколько выходных, я, когда могла, выкраивала время на то, чтобы побыть волонтером в лагере для детей, который организовал Лауринас Шяшкус, Валдоне Овадневене и другие чудесные люди, – писала в фейсбуке премьер.
По словам Шяшкуса, люди несли подарки уже в прошлую субботу. Детям подарили 212 велосипедов и самокатов, но еще больше 2000 детей ждут помощи.
Шяшкус также призывает тех, кто может, прийти и побыть волонтером в таком лагере: "Волонтеры нужны с 9.00 до 18.00 ч. Мы все х угощаем пиццами. Будет нелегко, но вечером охватывает несказанно приятное чувство. У нас очень разные и прекрасные волонтеры – от студентов и школьников, до хирургов, послов и премьер-министра. К нам приходят тысячи детей, поэтому волонтеров нужно много. Нужен каждый!".
Все желающие присоединиться, пишите: Valdone@nordplay.tv.
Если вы хотите подарить велосипед, самокат и т.д., но не можете прийти в субботу, привозите вещи в рабочее время во двор офиса на ул. П.Вилейшё, 18А, Вильнюс.
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