"Мы знаем, что литовцы – чрезвычайно сплоченный народ, и мы неоднократно это доказывали. Мы не можем оставаться равнодушными к просьбе наших коллег собрать необходимое количество спальных мешков, поэтому очень надеемся, что еще не устали помогать и жертвовать Украине, которая по-прежнему очень нуждается в помощи. Перед Рождеством мы призываем сделать очень важную работу и внести свой вклад в нашу инициативу по сбору спальных мешков", - призывает руководитель Красного Креста Литвы Кристина Мейде.
Красный Крест отмечает, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и каждый день борются с холодом. Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой о 75 тыс. единиц спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.
Г. Науседа также призывает внести свой вклад в инициативу: каждый из нас может помочь в этой борьбе
Присоединившийся к акции президент Гитанас Науседа также призывает всех жителей Литвы сплотиться и помочь украинцам в этой борьбе.
"Каждый день войны показывает нам решимость и волю украинского народа сохранить свое государство, сохранить свободу. Они борются со злом за всех нас и каждый из нас может помочь в этой борьбе. Спальные мешки, подаренные Красному Кресту, будут предназначены для женщин, детей, бабушек и дедушек – тех, кого враг хотел бы сломить холодом. Они согреют и защитят жизни, поэтому я призываю народ Литвы еще раз сплотиться для оказания помощи. Я также обращаюсь к литовским муниципалитетам и бизнесу с просьбой помочь Украине путем передачи электрогенераторов, в которых страна сегодня чрезвычайно нуждается", - сказал глава страны.
Сбор спальных мешков организуется 10 и 11 декабря с 11.00 до 16.00 час. Организаторы отмечают, что сейчас не собирают другие вещи и просят приносить только спальные мешки. Также подчеркивают, что важно приносить вещи в хорошем состоянии или новые, которые можно сразу отправить в Украину. Самостоятельно упаковывать спальные мешки не нужно, но, если приносится более одного спального мешка, их просят сложить в мешок и пометить количество вещей внутри.
Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков:
Вильнюс – Упес 9 (парковка рядом с ЦУМом), Висагинас – ул. Вильтес 1, Электренай – ул. Драугистес 20, Каунас – арена "Жальгирис", Расейняй – ул. Жемайтес 6А, Вилкавишкис – ул. Кястуче 5, Таураге – ул. В. Кудиркос 2А, Шяуляй – ул. Васаре 16-осес 46, Клайпеда – Тургаус айкште 26 (парковка рядом с главным входом на рынок), Паневежис – ул. Парко 12, Рокишкис – ул. Витауто 25, Утена – ул. Лауко 19А, 2 э., Укмерге – ул. Мишку 29, Алитус – ул. Юозапавичяус 33.
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