07 июля 2023 г. 11:37

Жителей Литвы призывают с 7 по 13 июля вешать украинские флаги

 
раздали 1000 флагов
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirmadienio popietė Vilniuje
Pirmadienio popietė Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В Литве готовятся к саммиту НАТО. Жителей призывают с 7 по 13 июля вешать украинские флаги, участвовать в акции "Поднимаю флаг за Украину в НАТО!". Флаги призывают вывешивать в окнах домов, на балконах, на крышах, на автомобилях, организация Blue / Yellow“, GM Media и LRT подарят жителям 1000 украинских флагов.

По данным LRT, путем поднятия украинских флагов жителей призывают поддержать вступление Украины в НАТО.

В пятницу флаги бесплатно раздавали во дворике Литовского национального музея в Вильнюсе с 12 до 14 часов. Флаги выдавали в павильоне "Вильнюс 200 лет назад" около памятника королю Миндаугасу.

"Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Так ведут себя и страны НАТО – защищают не только свою свободу, но и свободу других стран. Поэтому перед началом саммита организуют акцию "Поднимаю флаг за Украину в НАТО!" и дарят жителям 1000 украинских флагов", – сказал директор GM Media Мантас Ажусенис.

Жителей призывают вешать флаги с 7 по 13 июля. Надеются, что в эти дни в Вильнюсе и в других городах страны будут развеваться десятки тысяч украинских флагов в поддержку Украины.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В числе возможных участников саммита упоминают и президента Украины Владимира Зеленского.

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