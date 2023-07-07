Жителей Литвы призывают с 7 по 13 июля вешать украинские флаги

По данным LRT, путем поднятия украинских флагов жителей призывают поддержать вступление Украины в НАТО.

В пятницу флаги бесплатно раздавали во дворике Литовского национального музея в Вильнюсе с 12 до 14 часов. Флаги выдавали в павильоне "Вильнюс 200 лет назад" около памятника королю Миндаугасу.

"Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Так ведут себя и страны НАТО – защищают не только свою свободу, но и свободу других стран. Поэтому перед началом саммита организуют акцию "Поднимаю флаг за Украину в НАТО!" и дарят жителям 1000 украинских флагов", – сказал директор GM Media Мантас Ажусенис.

Жителей призывают вешать флаги с 7 по 13 июля. Надеются, что в эти дни в Вильнюсе и в других городах страны будут развеваться десятки тысяч украинских флагов в поддержку Украины.