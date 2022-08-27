Жителей Литвы предупреждают о поездках в Беларусь: дешевое горючее и сигареты могут выйти боком

Третьи не скрывают – едут на отдых, за бензином, несмотря на то, что так поддерживают финансирование войны. Департамент госбезопасности Литвы предупреждает, что режим Александра Лукашенко может использовать разные ловушки, чтобы потом использовать жителей Литвы в своих целях, но не указывает сколько людей уже попало в такой капкан.

Безвизовый режим действует с апреля, с тех пор увеличился поток литовцев и латышей, которые ездят в Беларусь.

Однако еще больше в числе пересекающих границу - самих белорусов.

Встреченные у границы литовцы рассказали, что бензин в соседней стране стоит меньше евро, это почти в два раза меньше, чем в Литве.

Везут из Беларуси граждане Литвы и сигареты, несмотря на то, что покупая их пополняют бюджет враждебной Украине страны и финансируют войну, убийства людей. Сигареты в Беларуси стоят меньше 2 евро (в два раза меньше, чем в Литве).

Один мужчина сказал: "Сигареты там дешевле, чем у нас. а так я бы не сказал. как у нас. Продукты точно стоят почти столько же".

Мужчина рассказал, что ездил в Беларусь и раньше, а безвизовый режим облегчил поездки. Лукашенко продлил действие "подарка" до нового года.

"Ну, знаете, меньше проблем. Единственное, это огромные очереди. Раньше надо было визу получить, ехать в посольство", - сказал мужчина.

Сотрудник Медининкского КПП заметил, что количество людей, ездящих в Беларусь, увеличилось, когда было объявлено о безвизовом режиме. Летом ездит еще больше людей.

"Ездят с тех пор как объявили безвизовый режим, примерно 50 000 в месяц. Это граждан Литвы", – сказала представитель Падваренской заставы Эрика Ила. В июле было 54 000.

"Возможно, из-за финансовых соображений, если говорить о легковых машинах. Те, кто едет на автобусе - туристы или люди, посещающие родственников, или же люди, которые едут за какими-то товарами", – сказала Ила.

Часами стоящие у границы люди называют и разные цели поездки: "День рождения тещи. Вот моя жена, ее мать белоруска. Едем на день рождения".

"Сейчас лето, время отпусков. Иногда, но бывает. Едут отдыхать. Побродить по Минску. Бывает, что в тот же день возвращаются. Или на следующий, если заказывают гостиницу", - сказала представитель заставы.

Власти Литвы неоднократно предупреждали литовцев и просили не поддерживать режим Лукашенко и войну против Украины.

ДГБ предупреждает, что белорусский режим может использовать таких "туристов" в целях пропаганды, на чем-либо ловить их, шантажировать, заставлять предоставлять информацию и т.д.