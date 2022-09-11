Житель выбрал более экологичный способ отопления, сейчас с ужасом ждет счетов

"Я не знаю, куда писать, чтобы меня услышали. Посоветуйте. Проблема актуальная - цены на электричество. Мы считаем, что нас ждет после Нового года. У нас двое детей школьного возраста, с деньгами - катастрофа", – писал читатель.

Станисловас из Молетай (настоящее имя редакции известно) сказал, что в месяц расходует по 600 кВт по дневному и ночному тарифу. Это среднемесячный расход за год, он зависит от сезона. По подсчету мужчины, в следующем году, когда ему придется заключать новый договор с поставщиком электричества, ему придется платить по 700-800 евро за электроэнергию в месяц (без компенсаций).

"Несколько лет назад жителей призывали перейти на более экологические способы отопления, отказаться от отопительных котлов на твердом топливе, оборудовать систему "воздух-воздух", "воздух-вода". Так сделал я и мои родители пенсионеры. Сейчас страшно подумать, сколько придется платить за электричество зимой. Придется выбирать - жить в тепле и не есть или наоборот", – сказал он, заметив, что установил насос "земля-вода".

По его словам, у родителей дом меньше, поэтому они расходуют в два раза меньше электричества, но ведь они - пенсионеры.

"О родителях я и подумать боюсь, им пенсии не хватит, на что жить? Почему никто не говорит о компенсациях для тех, кто отапливает дома электричеством. Провели акцию "меняй котел" и бросили умирать от голода? Загнали людей в ситуацию безысходности", – сказал Станиловас.

Эксперт в сфере энергетики Мартинас Нагявичюс на вопрос, доходчиво ли людям объяснили, что в сочетании с такой системой отопления нужен и автономный источник обогрева, ответил, что многие люди и сами это поняли, но более подробные объяснения не помешали бы.

"Вероятно, в этом была необходимость. Многие люди, которые устанавливали теплонасосы, позаботились и о солнечных батареях. Можно было отдельно получить помощь и на то, и на другое. Но видимо не все так поступили. Сейчас такие люди оказались в проигрыше. Зима для них будет тяжелой", – сказал Нагявичюс, заметив, что это касается тех, у кого цена связана с биржевой или в Новом году придется заключать новый договор с поставщиком, а цена уже не будет благоприятной.

Доцент Каунасского технологического университета Кястутис Буйнявичюс сказал, что при использовании теплонасосов важно позаботиться об обогреве пола и утеплении дома.

"Это большие инвестиции. Пока электричество стоило дешевле, до 20 центов, это было дешево. Такое отопление могло конкурировать с гранульным или газовым, было удобнее. Но сейчас, когда элкетричество скоро будет стоить 60 центов за кВт/ч (...), это будет дороже, чем газовое отопление", – сказал Буйнявичюс.

"Если у человека не будет ничего, кроме отопления с помощью теплонасоса, отопление будет очень дорогим. Им нужно думать об альтернативе, например, печке на дровах", – прибавил он.

Буйнявичюс сказал, что дешевый вариант - теплонасос в сочетании с солнечными батареями.

Станисловас сказал, что он хотел установить солнечные батареи, но на них очень быстро разбирают помощь, поэтому сложно успеть.

Советник министра энергетики Литвы Вита Раманаускайте сказала, что государство поощряет энергетическую самостоятельность жителей.

"Наша цель - чтобы каждая третья семья сама производила электричество, и была энергетически независимой. Соответственно предусмотрено и финансирование – на оборудование и приобретение солнечных электростанций, батарей, котлов, теплонасосов, в многоквартирных домах – модернизация теплоузлов и т.д.", – сказала Раманаускайте.

По ее словам, поставлена цель - чтобы жители сами участвовали в зеленой трансформации и производстве электричества и так сократили расходы на электроэнергию.

Соцмин сообщает, что жители могут претендовать на компенсации независимо от способа отопления домов.

Министр Моника Навицкене в среду сказала, что расширят зону действия компенсационного механизма. В следующем году жителям планируют компенсировать высокие цены на электроэнергию.