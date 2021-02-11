В пресс-релизе сказано, что билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля, сделал жителя Вильнюса самым успешным игроком. Он получил больше 13 млн. евро.
Счастливый билет был продан в магазине Iki на ул. Буйвидишкю, 17, в Вильнюсе. Победитель получит 13 082 472 евро.
Победителя просят связаться с компанией Olifėja по номеру +370 5 275 17 51, а потом явиться за призом. Для этого надо предъявить счастливый билет.
"Мы рады выигрышу и поздравляем нового миллионера, который удвоил рекорд, достигнутый прежде жителем Каунаса. В лотерее Vikinglotto каждую среду участвуют игроки из 10 стран", – сказал гендиректор Olifėjа Антанас Мурашка.
В среду были еще два счастливых билета - один в Дании и один в Норвегии, они разделят большой приз – 249 000 евро.
Рекордный билет Vikinglotto Plius насчитывает 6 комбинаций цифр, он стоил – 4,5 евро. В обычном билете Vikinglotto бывают 2 комбинации цифр.
1 июля 2020 года многодетный отец из Эстонии выиграл в Vikinglotto 10,8 млн. евро.
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