2024.08.12 07:00

Житель Укмерге рад урожаю арбузов: достаточно и для семьи и на продажу

 
Скайсте Василяускайте-Данченковене
ru.DELFI.lt
N. Valikonio ūkio derlius
N. Valikonio ūkio derlius
ФОТО: Ukmergės žinios

Житель Укмерге Наглис Валиконис в этом году очень рано начал собирать урожай арбузов. Первые были сняты с грядок в середине июля. Он выращивает арбузы третий год, ест не только сам с семьей – большую часть урожая продает, пишет издание Ukmergės žinios.

„У нас есть земля, много детей. Мы выращиваем все, что нужно семье, – клубнику, малину, смородину. Решили попробовать вырастить арбузы. В первый год немного выросло. Но мы не отступились, стали интересоваться и продолжили выращивать“, – сказал Валиконис.

В прошлом году семья вырастила 200 саженцев, в этом – 500. Арбузы занимают участок в 10 соток.

Арбузы выращивают из семян своих арбузов и из покупных семян.

„Гибридные сорта покупаем. Другие используем свои. Но в основе - гибридные сорта. Они вкуснее и устойчивее“, – сказал собеседник.

Он сказал, что каждый год сталкивается с разными вызовами. Ранний урожай возможен потому, что рассаду выращивают в теплице. На улицу рассаду выращивают, когда проходит опасность заморозков. В этом году арбузы пересадили в грунт после 19 мая.

„Надо накрывать пленкой и почву., тогда она быстрее прогревается и лучше держит тепло“, – сказал мужчина.

После пересадки в грунт еще около месяца он держит арбузы под агропленкой - от заморозков, дождей и ветра, чтобы они быстрее укоренились и развивались. Подкармливает два раза за сезон удобрениями из крапивы, которое сам готовит.

Дождей арбузы не боятся. „Чаще их мыши и другие грызуны повреждают“, – сказал Наглис.

N. Valikonio ūkis

С каждого растения он снимает 1-2 арбуза, с тех сортов, у которых ягоды мелкие, 3–4.

В этом году семья вырастила 8 сортов. „Те, у которых кожица толще, лучше хранятся. Другие надо съесть быстрее. У нас есть желтые, красные, розовые и оранжевые арбузы. Все с семечками, только у одних семена крупнее, у других – мельче“, – сказал Наглис.

Он с женой живет в деревне Граужечай, у него большая семья – четверо детей от 3 до 10 лет.

„Когда в семье много детей, нужна помощь по дому, работать сложно. Надо было чем-то заняться, никто ничего на подносе не принесет. Мы стали обрабатывать землю“, – рассказал он.

Семья владеет тремя гектарами, выращивает голубику, виноград. „Все выращиваем для себя. Живем, как и все в деревне. Выращиваем картошку, чтобы не покупать. Есть у нас и овцы мясные – около 20, есть куры“, – сказал Наглис. Его супруга печет торты на заказ из своих продуктов.

Второй год семья продает арбузы.

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