Житель Руднинкай: власти много и красиво говорили с нами, но снова обманули

Житель Руднинкай Робертас не скрывал своего возмущения в беседе с журналистом Delfi. В среду, по его словам, представители МВД обещали жителям, что мигрантов привезут на полигон на следующей неделе.

"Беспокоит то, что вчера у нас была встреча с вице-министром и другими представителями, которые к нам приезжали. Они сами предложили конструктивный диалог, после трехчасовой красивой беседы люди поверили, – что для начала сюда привезут 300 человек. Мы не знаем, сколько их сейчас привезли, но, поскольку нам постоянно лгут, мигрантов может быть и больше", – сказал в четверг Робертас.

По его словам, автобусы с мигрантами в четверг были сюрпризом для жителей.

"Времени нет, нас обманули. Сказали, что привезут на следующей неделе, что еще надо закончить работы", – возмущался житель Руднинкай.

"Нас окружает ложь. Мы уже не знаем, чего ждать, нам никто не говорит, как мы можем защититься, если ночью они выйдут, а забора нет", – сказал Робертас.

Жителей беспокоит и то, что река местами обмелела, забора там нет, перейти реку вброд легко.

"Они могут нас уверять, что там есть охрана, все безопасно, но там собрались одни лгуны, им верить нельзя. Воспользовались тем, что мы сегодня уехали на мирный митинг в Вильнюс, и уже по дороге заметили большие наряды полиции. Мы поняли, что нас обманули", – сказал Робертас.

Он обратился к вице-министру внутренних дел.

"О каком конструктивном диалоге мы с вами вчера говорили? Ведь мы приняли вас как своего, говорили с вами как с человеком из правительства, которому еще верим. Вы ведь видели настроение жителей, вы видели, сколько людей вам поверило. А вы солгали", – возмущался Робертас.

По его мнению, правительство Литвы боится брать на себя ответственность. Правда, по его словам, жители еще чувствуют поддержку старосты Руднинкай Беаты Тишкевич.