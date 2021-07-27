Житель Руднинкай: это место в километре от деревни

"Мы сожалеем, что сложилась такая ситуация. Мы жили спокойно, у нас дружеская атмосфера, здесь мирно живут литовцы, поляки и русские, белорусы и украинцы. Никаких ссор не было, люди жили и работали", – сказал Ярослав.

Он заметил, что жители только вчера днем из СМИ узнали о том, что рядом с их деревней планируют разместить 1500 беженцев.

"И в этом была ложь - сам полигон находится в 7 км от деревни, а это бывший учебный центр МВД, он находится в километре от деревни", – сказал собеседник.

Он акцентировал, что территория не защищена, забор стоит только спереди – с другой стороны его нет.

В Руднинкай живет 500 человек, жители, по словам Ярослава, боятся соседства 1500 мигрантов.

"А если что-то случится? Мы ведь не сможем защититься. Ближайшее отделение полиции в Шальчининкай, это 30 км. Представьте, как мы себя должны чувствовать. Нам ничего не сообщили, все делают спонтанно. Мы не участвуем в митингах, в Вильнюс не ездим, мы не против государства, мы не устраиваем погромы. Мы просто хотим обратить внимание: люди, что вы делаете?. В деревню с 500 жителями привезти столько мигрантов? Может, распределить их по всей Литве?", – сказал он, заметив, что люди больше всего возмущены тем, что с ними никто не говорил.

"Нас обвиняют в том, что сюда съезжались каунасцы и шяуляйцы. Эти не так, здесь были только местные жители, – сказал он. – Мы просим о помощи, люду, услышьте нас. Полиция защищает не нас, а их. Кто нас будет охранять? Против нас использовали газ".

"Мы все стояли здесь. Пришла полиция, потребовала освободить путь. Нет у нас никаких координаторов, все произошло спонтанно. Может, были какие-то ошибки, но мы простые люди, не знаем, как надо защищать. Люди стояли на дороге, их просили расчистить путь, люди взялись за руки и стали исполнять гимн Литвы, а полиция применила газ. Как будто мы какие-то враги Литвы. Мы не враги, мы граждане, обратите на нас внимание", – сказал Ярослав.

Он сказал, что жителям нужны гарантии и ясность.

"Но тут все начинается со лжи, значит, никаких гарантий не будет. Власть должна говорить правду - людей поселяют в Руднинкай, а не где-то в лесу на полигоне. Мы хотим знать, что будем защищены, что никто не убежит. А сегодня применяют газ, нас бьют. Сельская община слишком маленькая, чтобы бороться с этой махиной. Мы и не намерены бороться, мы просим о помощи. Вы должны защищать нас, а не мигрантов. Если этого не будет, такая тут и власть", – сказал мужчина.

Глава Службы общественной безопасности Литвы Ричардас Поцюс сказал, что цель вчерашнего протеста была - поджечь палаточный городок. н акцентировал, что это военная территория, а основные беспорядки начались в 21–22 ч.

"Вчера вечером у нас был серьезный инцидент. Ворвались на военную территорию, подожгли покрышки. Цели две: или поджечь лагерь, или направить наши силы на пожар", – сказал генерал.

Во время инцидента пострадали двое стражей порядка.