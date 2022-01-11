В коллекции предпринимателя есть уже 45 экспонатов.
"Модели легковых автомобилей в Литве коллекционируют многие. А вот автобусов я ни у кого не видел. Я собираю их с 2019 г., когда оформил подписку на российский журнал "Наши автобусы", – рассказал Мантас.
Вместе с журналом он получает очередную модель. Их масштаб 1:43.
"У меня есть все модели из этого журнала, кроме того, я покупал некоторые модели на аукционе. Цена такой модели на рынке около 60 евро", – сказал коллекционер.
"Самый старый экспонат моей коллекции – курсировавший в 1933 г. первый советский троллейбус ЛК-1. У меня есть и модель ЯТБ-1 1937 г", – рассказал Мантас.
У него есть и модели медицинских автобусов, автобусов, которые использовало телевидение для прямых трансляций, полицейский автобус, специальный автобус пожарных-спасателей.
В коллекции есть и модели "Икарусов", ЛАЗ, ПАЗ и др.
"Bova FHD Futura до сих пор возит людей. Желтые "Икарусы 260" в Паневежисе курсировали до 2002 г. За городом людей возят похожие красные "Икарусы 256". Все помнят ЛАЗ-699П, ЛАЗ-695. В Биржай еще курсирует легендарный ПАЗ-672", – рассказал коллекционер.
Сам Мантас чаще ездит на машине. В последний раз он ездил на автобусе год назад. Однако с детства ему очень нравится ездить на автобусе.
"Жена не сердится, терпимо относится к моей коллекции, ведь мне это нравится – автобусы моя мечта с детства. И сама она иногда рассматривает мои игрушки", – улыбается Мантас.
Его модели особенно привлекают четырехлетнего сына. Чтобы он до них не добрался, коллекцию приходится прятать в коробки.
"Мы живем в квартире, где нет места для моей коллекции. Сейчас я веду переговоры с владельцами нескольких мест о возможности экспонировать мои модели", – рассказал Мантас.
Возможно, в скором времени его коллекция найдет свое место в Музее исторической техники в поместье Соделишкяй (Биржайский район).
Мантас сказал, что с удовольствием передал бы ее и Паневежскому автовокзалу, но подождет, когда появится новое здание.
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