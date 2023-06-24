Житель Литвы выиграл в Eurojackpot 2,2 млн. евро

В минувшую пятницу большой приз составил 25 млн. евро, которые разделили 11 счастливчиков: 8 в Германии , 1 в Испании, и в Чехии и 1 в Литве .

"Мы рады тому, что успех литовцев продолжается. С нетерпением ждем знакомства с еще одним миллионером, хотим пожать ему руку и услышать его историю. Приглашаем всех проверить билеты Eurojackpot и делать это должны не только вильнюсцы. Вчера 214 000 евро выиграл и игрок, купивший билет по интернету, а почти 27 000 евро – в Клайпеде, есть еще много выигрышей по 1000 евро", – сказала представитель Eurojackpot в Литве Юсте Пажусите.