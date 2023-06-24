Житель Литвы выиграл в Eurojackpot 2,2 млн. евро

В минувшую пятницу большой приз составил 25 млн. евро, которые разделили 11 счастливчиков: 8 в Германии, 1 в Испании, и в Чехии и 1 в Литве.
Счастливый билет был куплен 22 июня в магазине Rimi на ул. Салтонишкю, 9, в Вильнюсе. Игрок выиграл 2 275 342 евро.
"Мы рады тому, что успех литовцев продолжается. С нетерпением ждем знакомства с еще одним миллионером, хотим пожать ему руку и услышать его историю. Приглашаем всех проверить билеты Eurojackpot и делать это должны не только вильнюсцы. Вчера 214 000 евро выиграл и игрок, купивший билет по интернету, а почти 27 000 евро – в Клайпеде, есть еще много выигрышей по 1000 евро", – сказала представитель Eurojackpot в Литве Юсте Пажусите.
В прошлом году миллионерами стали 5 жителей Литвы, выигравшие в лотерею. В Eurojackpot вильнюсец выиграл 24 млн.; в Vikinglotto жительница Утены выиграла 5,8 млн., житель Пакруоиса – 5,5 млн.; в Teleloto по миллиону выиграли жители Трайкая и Каунаса.