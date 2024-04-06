Житель Каунаса обеспокоен: замена паспорта требует очень много времени

"Оказывается, нужен месяц на регистрацию, а потом больше двух месяцев придется ждать, когда сделают новый паспорт. Я думаю, это ненормально", – писал читатель DELFI.
Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас объяснил, почему сложилась такая ситуация.
По его словам, Каунасское отделение Департамента миграции до сих пор не работает в полную мощность после пожара, который возник в отделении на проспекте А.Юозапавичюса в декабре 2023 год. Сейчас основной поток клиентов направлен в отделение на ул. Шв. Гертрудос, 4.
Департамент миграции с учетом потребностей каунасцев и сложившейся ситуации по-прежнему ищет возможность для обслуживания большего числа клиентов.
С начала апреля в Каунасе клиентов дополнительно обслуживают во временном отделении на проспекте Балту, 143. Там клиенты могут подать заявки на обмен документов.
Готовые документы забрать придется на ул. Шв. Гертрудос.
Надеются, что с мая 2024 года отделение в Каунасе начнет работать в полную мощность, когда на проспекте Балту, 143, откроют больше окошек для обслуживания клиентов.
Уже сейчас можно бронировать время для визита в это отделение.
По данным на 5 апреля, есть свободные места на 8 мая.
До пожара в Каунасском отделении обслуживали порядка 600 клиентов в день.