Житель Каунаса обеспокоен: замена паспорта требует очень много времени

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Житель Каунаса очень удивился, когда узнал, сколько времени ему придется ждать паспорт, если делать его в обычном порядке.

"Оказывается, нужен месяц на регистрацию, а потом больше двух месяцев придется ждать, когда сделают новый паспорт. Я думаю, это ненормально", – писал читатель DELFI.

Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас объяснил, почему сложилась такая ситуация.

По его словам, Каунасское отделение Департамента миграции до сих пор не работает в полную мощность после пожара, который возник в отделении на проспекте А.Юозапавичюса в декабре 2023 год. Сейчас основной поток клиентов направлен в отделение на ул. Шв. Гертрудос, 4.

Департамент миграции с учетом потребностей каунасцев и сложившейся ситуации по-прежнему ищет возможность для обслуживания большего числа клиентов.

С начала апреля в Каунасе клиентов дополнительно обслуживают во временном отделении на проспекте Балту, 143. Там клиенты могут подать заявки на обмен документов.

Готовые документы забрать придется на ул. Шв. Гертрудос.

Надеются, что с мая 2024 года отделение в Каунасе начнет работать в полную мощность, когда на проспекте Балту, 143, откроют больше окошек для обслуживания клиентов.

Уже сейчас можно бронировать время для визита в это отделение.

По данным на 5 апреля, есть свободные места на 8 мая.

До пожара в Каунасском отделении обслуживали порядка 600 клиентов в день.

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