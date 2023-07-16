Житель хотел сделать фото: охрана железнодорожного вокзала забрала телефон и велела все стереть

Летом в Вильнюс приезжает больше всего туристов. Но не всегда город принимает их дружелюбно, не все туристы увозят из столицы хорошие воспоминания. Так было с одним туристом, который хотел сделать на память фотографию своей мамы на фоне здания железнодорожного вокзала. К нему подошли охранники и не только велели стереть фотографии, но и вырвали у него из рук телефон, пишет madeinvilnius.lt.