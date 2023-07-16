Житель хотел сделать фото: охрана железнодорожного вокзала забрала телефон и велела все стереть

Так простая фотография для семейного архива испортила настроение туристам. Мужчина приехал на вокзал со своей мамой и хотел сделать памятное фото на фоне здания вокзала. Мгновенно к ним подошел охранник и велел стереть все снимки.
Представители "Литовских железных дорог" сказали, что делать фото на вокзале без специального разрешения запрещается. Поэтому охранник и потребовал стереть снимки.
Железная дорога является объектом стратегического значения, сказала представитель компании Габьёта Алузайте.
Турист в полицию не обращался. Однако представитель полиции прокомментировала эту ситуацию журналистам. По словам пресс-секретаря ГКП Вильнюсского округа Юлии Самороковской, если охранник считал, что турист сделал что-то противозаконное, он должен был информировать полицию. По ее словам, у самого охранника нет права забирать телефон. Это подтвердила и представитель "ЛЖД".
"У охранника не было права на то, чтобы забирать телефон, но на вокзале и рядом с ним нельзя фотографировать без специального разрешения, об этом свидетельствуют информационные знаки. Если охранник зафиксировал нарушение, он должен был попросить стереть фотографии, а если гражданин не согласится - вызвать полицию", - сказала Алузайте.
Она сказала, что компания дополнительно проинструктирует своих работников. Об инциденте информировали охранную компанию, которая напомнит своим работникам их права и обязанности.
Жители и туристы должны помнить, что в Литве в некоторых местах делать фотографии и видео запрещается, поскольку эти объекты включены в списки объектов стратегического значения.