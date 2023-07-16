16 июля 2023 г. 09:38

Житель хотел сделать фото: охрана железнодорожного вокзала забрала телефон и велела все стереть

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Летом в Вильнюс приезжает больше всего туристов. Но не всегда город принимает их дружелюбно, не все туристы увозят из столицы хорошие воспоминания. Так было с одним туристом, который хотел сделать на память фотографию своей мамы на фоне здания железнодорожного вокзала. К нему подошли охранники и не только велели стереть фотографии, но и вырвали у него из рук телефон, пишет madeinvilnius.lt.

Так простая фотография для семейного архива испортила настроение туристам. Мужчина приехал на вокзал со своей мамой и хотел сделать памятное фото на фоне здания вокзала. Мгновенно к ним подошел охранник и велел стереть все снимки.

Представители "Литовских железных дорог" сказали, что делать фото на вокзале без специального разрешения запрещается. Поэтому охранник и потребовал стереть снимки.

Железная дорога является объектом стратегического значения, сказала представитель компании Габьёта Алузайте.

Турист в полицию не обращался. Однако представитель полиции прокомментировала эту ситуацию журналистам. По словам пресс-секретаря ГКП Вильнюсского округа Юлии Самороковской, если охранник считал, что турист сделал что-то противозаконное, он должен был информировать полицию. По ее словам, у самого охранника нет права забирать телефон. Это подтвердила и представитель "ЛЖД".

"У охранника не было права на то, чтобы забирать телефон, но на вокзале и рядом с ним нельзя фотографировать без специального разрешения, об этом свидетельствуют информационные знаки. Если охранник зафиксировал нарушение, он должен был попросить стереть фотографии, а если гражданин не согласится - вызвать полицию", - сказала Алузайте.

Она сказала, что компания дополнительно проинструктирует своих работников. Об инциденте информировали охранную компанию, которая напомнит своим работникам их права и обязанности.

Жители и туристы должны помнить, что в Литве в некоторых местах делать фотографии и видео запрещается, поскольку эти объекты включены в списки объектов стратегического значения.

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