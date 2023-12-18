Жилье на Новый год в Вильнюсе может стоить до 10 000 евро

Начнем с самого дешевого варианта. Место находится в Старом городе, рядом с Воротами Зари (Аушрос вартай). За 39 евро вы получите две односпальные кровати и бесплатный WiFi. В хостеле общая кухня и удобства. За отдельную плату можно получить место для парковки.

Самый дорогой вариант - 10 004 евро - тоже располагается у Ворот Зари. Здесь будет кровать, диван-кровать, кухня и туалет. Окна выходят во внутренний двор. Апартаменты небольшие – всего 33 кв. м. Цена довольно высокая за такую однокомнатную квартиру, от которой еще надо пройти кусочек до Кафедральной площади.

Цены на квартиры и гостиничные номера в Новогоднюю ночь могут быть от 10 до 500 евро. Все зависит от места, от удаленности от Кафедральной площади, размера квартиры, дополнительных услуг. Есть предложения по 50, 100, 600 и 750 евро.