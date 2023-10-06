Жестокое поведение третьеклассников в Радвилишкском районе: жители не знают, чем помочь животным

Представитель "Инициативы благосостояния животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала, что для решения проблемы бездомных животных нужно активно осуществлять программу PSP (Pagauk–Sterilizuok–Paleisk (Поймай-Стерилизуй-Отпусти) и понять, что это наша общая проблема. Благодаря этой программе количество бездомных животных не увеличивается.

"Может, кто-то скажет, что это всего лишь котята. Но мне все это напомнило рассказ "Попал в цель". Я надеюсь, современные дети поняли, что они сделали", – выразила надежду Неринга.

"Они тогда не могли из взять, рекомендовали искать хозяев. Мы подавали объявления в социальных сетях. Были двое желающих взять малышей, но мы не смогли их поймать. Так котята и остались на улице, живут под балконом", – рассказала женщина.

Неринга сказала, что еще летом обращалась в несколько приютов – Šiaulių letenėlė, Radviliškio beglobiai – просила забрать бездомных котят, мать которых погибла под колесами автомобиля, когда малышам был всего месяц.

"Но беда в том, что в приюте бывает так много бездомных кошек, что у них нет возможности взять к себе всех бездомных животных сразу, но через какое-то время место появляется. Кроме того, есть организация Radviliškio beglobiai, которая может предоставить необходимую информацию людям, желающим помочь бездомным животным", – сказал Гарбянис, заметив, что муниципалитет участвует и в программе PSP.

К сожалению, один котенок, не получивший помощи, стал жертвой жестокого обращения с животными. Гарбянис считает, что в таких случаях надо обращаться в полицию. "Чтобы подобное не повторялось, детям с малых лет в семьях должны прививать любовь к животным, а если в доме есть животное, о нем надо заботиться до конца его дней", – сказал он.