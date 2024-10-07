2024.10.07 16:54

Жестокое обращение с пони: поделившаяся видео женщина едва сдерживала слезы

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Ekrano nuotrauka
Ekrano nuotrauka
ФОТО: Delfi

Случаи жестокого обращения с животными шокируют литовское общество. Недавно в социальных сетях появилась информация о недопустимом поведении с пони. Информацией об инциденте поделилась Ассоциация опеки над лошадьми Arklių slėnis, своей позицией поделилась и директор Laisvės TV Габия Милашюте.

Delfi связался с Arklių slėnis, ассоциация разрешила поделиться ее записью с читателями портала:

„Всемирный день животных, хочется пожелать такого нежного, уважительного отношения к животным, каким было отношения к ним Св. Франциска, патрона этого дня. Но, К СОЖАЛЕНИЮ. Именно сегодня мы получили видео, увидев которое ты понимаешь, что до должного уважения у нас далеко, как до Луны.

Не надо быть большим специалистом по поведению лошадей, чтобы увидеть:

1. На спине пони сидит человек слишком больших размеров для такого животного;

2. Пони переживает СЕРЬЕЗНЫЙ СТРЕСС – об этом говорит язык тела: он напряжен, замер, отказывается идти;

3. Люди, наблюдающие за ситуацией, смеются, а две женщины подбегают и бьют пони, чтобы он нес на себе эту непомерную ношу;

4. Это издевательство над животным, за которое придется ответить. Ответить, мы считаем, должны ВСЕ участники происшествия.

Поздравление, которое сопровождает фото, свидетельствует о том, что это ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ. Действительно? Хотим всей компании объяснить, из чего состоит такое исполнение мечты в день рождения, всем, кто наблюдал и ничего не делал.

Вот научно обоснованные составляющие „исполнения мечты“:

1. Обычно пони весит 90-150 кг, а на себе может нести не больше 10–20% массы своего тепла, т.е. 9-30 кг.

2. Взрослый человек весит больше 30 кг. Если на пони будет кататься взрослый человек, он может нанести животному серьезные физические или психологические травмы.

3. Поскольку ноги и спина пони не предназначены для переноски больших тяжестей, такая нагрузка приводит к деформации спины, боли, могут появится воспаления суставов, артрит.

4. Это долгосрочный ущерб.

5. Во время такого катания увеличивается вероятность травм.

6. Долгосрочные психологические последствия, беспокойство, страх перед людьми и удилами;

7. Развивается защитное поведение: пони отходит назад, отказывается идти;

8. Сложности с поведением и тренировками, обусловленные недоверием и страхом.

О МОРАЛЬНОЙ СТОРОНЕ этих действий мы ничего не будем говорить. ПРОСТО НЕТ СЛОВ“, – писала ассоциация.

Эта информация стала распространяться в социальной сети. Габия Милашюте не скрывала эмоций:

„Посмотри, что происходит в стране с благосостоянием животных и станет ясно, как живет государство. Нам до благосостояния, как до Луны. И хотя хочется верить, что мы становимся сознательнее, но такое лишает дара речи.

Понятно, почему Arklių slėnis не указал названия и имена, но я делюсь – думаю, мы должны знать наших „героев“. Симарронский жеребец, понимаешь. Мы сейчас со слезами на глазах смотрим на это издевательство“.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба получила информацию и начала расследование.

„Информируем, что ваше сообщение было зарегистрировано в ГПВС 7 октября 2024 г. Номер регистрации сообщения VSP-256. Ваше сообщение рассмотрят в установленном порядке. Мы информируем вас о ходе расследования и его результатах“, – сказано в ответе.

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