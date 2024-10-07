Жестокое обращение с пони: поделившаяся видео женщина едва сдерживала слезы

Delfi связался с Arklių slėnis, ассоциация разрешила поделиться ее записью с читателями портала:

„Всемирный день животных, хочется пожелать такого нежного, уважительного отношения к животным, каким было отношения к ним Св. Франциска, патрона этого дня. Но, К СОЖАЛЕНИЮ. Именно сегодня мы получили видео, увидев которое ты понимаешь, что до должного уважения у нас далеко, как до Луны.

Не надо быть большим специалистом по поведению лошадей, чтобы увидеть:

1. На спине пони сидит человек слишком больших размеров для такого животного;

2. Пони переживает СЕРЬЕЗНЫЙ СТРЕСС – об этом говорит язык тела: он напряжен, замер, отказывается идти;