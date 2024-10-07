Жестокое обращение с пони: поделившаяся видео женщина едва сдерживала слезы

Delfi связался с Arklių slėnis, ассоциация разрешила поделиться ее записью с читателями портала:
„Всемирный день животных, хочется пожелать такого нежного, уважительного отношения к животным, каким было отношения к ним Св. Франциска, патрона этого дня. Но, К СОЖАЛЕНИЮ. Именно сегодня мы получили видео, увидев которое ты понимаешь, что до должного уважения у нас далеко, как до Луны.
Не надо быть большим специалистом по поведению лошадей, чтобы увидеть:
1. На спине пони сидит человек слишком больших размеров для такого животного;
2. Пони переживает СЕРЬЕЗНЫЙ СТРЕСС – об этом говорит язык тела: он напряжен, замер, отказывается идти;
3. Люди, наблюдающие за ситуацией, смеются, а две женщины подбегают и бьют пони, чтобы он нес на себе эту непомерную ношу;
4. Это издевательство над животным, за которое придется ответить. Ответить, мы считаем, должны ВСЕ участники происшествия.
Поздравление, которое сопровождает фото, свидетельствует о том, что это ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ. Действительно? Хотим всей компании объяснить, из чего состоит такое исполнение мечты в день рождения, всем, кто наблюдал и ничего не делал.
Вот научно обоснованные составляющие „исполнения мечты“:
1. Обычно пони весит 90-150 кг, а на себе может нести не больше 10–20% массы своего тепла, т.е. 9-30 кг.
2. Взрослый человек весит больше 30 кг. Если на пони будет кататься взрослый человек, он может нанести животному серьезные физические или психологические травмы.
3. Поскольку ноги и спина пони не предназначены для переноски больших тяжестей, такая нагрузка приводит к деформации спины, боли, могут появится воспаления суставов, артрит.
4. Это долгосрочный ущерб.
5. Во время такого катания увеличивается вероятность травм.
6. Долгосрочные психологические последствия, беспокойство, страх перед людьми и удилами;
7. Развивается защитное поведение: пони отходит назад, отказывается идти;
8. Сложности с поведением и тренировками, обусловленные недоверием и страхом.
О МОРАЛЬНОЙ СТОРОНЕ этих действий мы ничего не будем говорить. ПРОСТО НЕТ СЛОВ“, – писала ассоциация.
Эта информация стала распространяться в социальной сети. Габия Милашюте не скрывала эмоций:
„Посмотри, что происходит в стране с благосостоянием животных и станет ясно, как живет государство. Нам до благосостояния, как до Луны. И хотя хочется верить, что мы становимся сознательнее, но такое лишает дара речи.
Понятно, почему Arklių slėnis не указал названия и имена, но я делюсь – думаю, мы должны знать наших „героев“. Симарронский жеребец, понимаешь. Мы сейчас со слезами на глазах смотрим на это издевательство“.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба получила информацию и начала расследование.
„Информируем, что ваше сообщение было зарегистрировано в ГПВС 7 октября 2024 г. Номер регистрации сообщения VSP-256. Ваше сообщение рассмотрят в установленном порядке. Мы информируем вас о ходе расследования и его результатах“, – сказано в ответе.