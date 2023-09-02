Жертвой сексуального маньяка в Вильнюсе стала малолетняя девочка

"Что ты делаешь? Оставь девочку в покое!" – вдруг сказала, появившаяся женщина, которая поняла, что ребенок в опасности. Если бы не эта женщина, то история закончилась бы печальнее.
Столкновение с сексуальным маньяком изменило жизнь девочки – раньше она была общительной, а после этого замкнулась в себе, не хочет общаться с подругами, больше не приглашает их к себе домой, как это было раньше.
"Я знаю, что ей столько лет, что она не очень понимала, чего от нее хотел этот мужчина, но когда она вырастет, все поймет, страшно даже подумать, как это на нее подействует", – сказала мать девочки, признав, что после этого случая ребенок переживает стресс и страх.
Новый учебный год только усугубил проблему – раньше девочка ездила в школу и из школы на автобусе, именно на остановке произошла эта жуткая встреча с мужчиной, который по возрасту годится ей в дедушки.
В автобусе девочка столкнулась с сексуальным насилием – извращенца не пугали и стоявшие рядом другие пассажиры.
"А если это повториться", – девочку не покидает мысль, что этот кошмар может произойти снова. Что делать, если ей никто не поможет? А такое возможно. Мужчина, который обидел девочку, был осужден, но суд решил не сажать его за решетку. Неважно, что в прошлом он был судим за изнасилование несовершеннолетней и отсидел 6 лет , а потом вторично был осужден за изнасилование малолетней девочки и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Жуткую тягу к детям он не утратил и после того как вышел на волю – его снова посадили за сексуальное насилие. Сейчас он снова пытался совершить насилие, но оставлен на воле: Вильнюсский участковый суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Он также должен лечиться от зависимостей, потом, если он согласиться, участвовать в программе исправления поведения, не употреблять воздействующие на психику вещества и 50 часов отработать в учреждениях здравоохранения или социальных услуг.
Суд также решил не предавать огласке данные о личности извращенца, несмотря на то, что во время рассмотрения дела главным была защита пострадавшей. Осужденный также должен возместить моральный ущерб в размере 5000 евро.
Потребовал эти деньги мать девочку, указав, что после этого случая дочь боится ездить в автобусах, особенно если там много людей.
"Это психологическая проблема", - заметила она.
А ездить придется - школа находится в другом районе. Кроме того, по словам женщины, девочка стала осторожнее, избегает контактов с незнакомыми людьми.
Девочка рассказала матери о случившемся сразу же после того, как вырвалась из его рук.
По словам женщины, девочка после школы пошла на остановку и ждала там автобус. К ней подошел мужчина и стал спрашивать, как ее зовут, где она живет, как учится. Ребенок ничего дурного не подумал, тем более, что мужчина вел себя культурно.
В автобусе этот мужчина сел рядом с девочкой, стал гладить ее ноги. Девочка в это время играла в игру на телефоне, растерялась, но отодвинулась подальше от мужчины, но он не остановился, продолжал гладить ее ноги. "Отстань!" – крикнула девочка, но мужчину этот только еще больше "завело". Напуганная девочка встала, выбралась к двери и вышла на первой попавшейся остановке, а он вышел за ней. Девочка пыталась бежать от мужчины.
Тут за нее и вступилась женщина, которая спросила мужчину, почему он преследует ребенка. Тогда мужчина испугался и пошел в другую сторону.
Эта женщина заметила ненормальное поведение мужчины еще в автобусе. Сначала она подумала, что это дедушка девочки, но вел он себя странно, девочка все пыталась от него отстраниться, а он к ней прижимался. "Потом я заметила, что девочка пошла к двери, а мужчина - за ней, на улице девочка пошла быстрым шагом, мужчина тоже пытался не отставать. Тут я пошла за ними, услышала, что мужчина что-то говорит девочке, а она отвечает "не надо", "ничего не надо". Я подошла к мужчине и сказала, чтобы он оставил ребенка в покое, спросила, зачем он так делает. Он молча опустил голову и пошел в другую сторону", - рассказала в полиции женщина.
Девочка рассказала полицейским, что еще на остановке мужчина положил в карман ее ранца мелкие монеты (выяснилось, что там было 4 евро 26 центов), oа в автобусе говорил, что она красивая, у нее красивые волосы и предлагал деньги - 25 евро, потом 50, потом сказал, что может дать 100 евро. За что конкретно, он не говорил, но она поняла.
"Когда он стал трогать мои ноги, я испугалась, потом стал предлагать деньги, поднимал руки все выше", – рассказала девочка.
Полиция нашла мужчину меньше чем через две недели, его опознала и девочка и женщина, вступившаяся за нее.
Мужчина не отпирался, но уверял, что не собирался обижать ребенка. Он уверял, что вел себя так, потому что был пьян.