Жертвой сексуального маньяка в Вильнюсе стала малолетняя девочка

"А если это повториться", – девочку не покидает мысль, что этот кошмар может произойти снова. Что делать, если ей никто не поможет? А такое возможно. Мужчина, который обидел девочку, был осужден, но суд решил не сажать его за решетку. Неважно, что в прошлом он был судим за изнасилование несовершеннолетней и отсидел 6 лет , а потом вторично был осужден за изнасилование малолетней девочки и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Новый учебный год только усугубил проблему – раньше девочка ездила в школу и из школы на автобусе, именно на остановке произошла эта жуткая встреча с мужчиной, который по возрасту годится ей в дедушки.

"Я знаю, что ей столько лет, что она не очень понимала, чего от нее хотел этот мужчина, но когда она вырастет, все поймет, страшно даже подумать, как это на нее подействует", – сказала мать девочки, признав, что после этого случая ребенок переживает стресс и страх.

Столкновение с сексуальным маньяком изменило жизнь девочки – раньше она была общительной, а после этого замкнулась в себе, не хочет общаться с подругами, больше не приглашает их к себе домой, как это было раньше.

"Что ты делаешь? Оставь девочку в покое!" – вдруг сказала, появившаяся женщина, которая поняла, что ребенок в опасности. Если бы не эта женщина, то история закончилась бы печальнее.

Потребовал эти деньги мать девочку, указав, что после этого случая дочь боится ездить в автобусах, особенно если там много людей.

Суд также решил не предавать огласке данные о личности извращенца, несмотря на то, что во время рассмотрения дела главным была защита пострадавшей. Осужденный также должен возместить моральный ущерб в размере 5000 евро.

Жуткую тягу к детям он не утратил и после того как вышел на волю – его снова посадили за сексуальное насилие. Сейчас он снова пытался совершить насилие, но оставлен на воле: Вильнюсский участковый суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Он также должен лечиться от зависимостей, потом, если он согласиться, участвовать в программе исправления поведения, не употреблять воздействующие на психику вещества и 50 часов отработать в учреждениях здравоохранения или социальных услуг.

Девочка рассказала матери о случившемся сразу же после того, как вырвалась из его рук.

По словам женщины, девочка после школы пошла на остановку и ждала там автобус. К ней подошел мужчина и стал спрашивать, как ее зовут, где она живет, как учится. Ребенок ничего дурного не подумал, тем более, что мужчина вел себя культурно.

В автобусе этот мужчина сел рядом с девочкой, стал гладить ее ноги. Девочка в это время играла в игру на телефоне, растерялась, но отодвинулась подальше от мужчины, но он не остановился, продолжал гладить ее ноги. "Отстань!" – крикнула девочка, но мужчину этот только еще больше "завело". Напуганная девочка встала, выбралась к двери и вышла на первой попавшейся остановке, а он вышел за ней. Девочка пыталась бежать от мужчины.

Тут за нее и вступилась женщина, которая спросила мужчину, почему он преследует ребенка. Тогда мужчина испугался и пошел в другую сторону.