Происхождение 8 марта связано с первыми движениями за права женщин, которые начались в Европе в начале XX века. По словам историка Вильнюсского университета Якубчёниса, тогда на арену активно выходили женщины социалистических взглядов, но это не означает, что не вышли и католички: в начале XX века в Литве состоялся и съезд Литовских женщин-католичек.

Статьи по теме: Al фиксирует резкое ухудшение положения с правами женщин в Украине

"На практике женское движение разделяется как минимум на два направления. 8 марта 1910 года в Копенгагене состоялась II Конференция женщин-социалисток – они и предложили праздновать день свободы и равных прав. Поэтому 8 марта 1911 года в Германии и Италии этот женский день и отметили. Согласитесь, это не имеет ничего общего с советскими истоками", – сказал историк.

Kadras iš eitynių už moterų teises Vilniuje 2017 metais DELFI / Mindaugas Ažušilis

"В Копенгаген на конференцию приехали 100 женщин, в их числе финские социалистки – первые женщины, которых избрали в парламент их страны. Как известно, финские женщины первыми получили право на участие в выборах и голосование. Поэтому нельзя связывать Женский день с социалистическим движением – это в первую очередь день вовлечения женщин и вопрос участия в политике", – подчеркнул он.

Поскольку женщины становились все активнее, нет ничего странного в том, что этим пытались воспользоваться социалисты. В свою очередь российские коммунистки пытались сделать этот день днем женщин-коммунисток.

"Была такая Александра Коллонтай (российская революционерка и феминистка – Delfi), интересная личность, она предлагала забрать детей у всех родителей, чтобы их в интернатах воспитывали коммунисты, поскольку только так их можно сделать настоящими коммунистами. Она убедила Ленина, что надо праздновать этот день. Но эта идея в России столкнулась с еще одним явлением – социализмом, который освобождает женщину, и все становятся равны. Так зачем нужно праздновать какой-то отдельный женский день? То, что мы называем женственностью, в то время начали отрицать – никаких духов, никакой моды, это пережитки, одежда должна быть удобной для работы. Даже отказ от духов был так описан – настоящий запах женщины - ее естественный запах", – рассказал Якубчёнис.

Moterys sovietmečiu © Asmeninis archyvas

В то время на социалистическом фоне женщин описывали, подчеркивая их деятельность – "женщина-рабочая", "женщина-спортсменка", "женщина-активистка", "женщина-передовик труда". По словам историка, так женщины стали равноправными работницами – и даже больше.

"Абсурд всего этого – объявление в 1938 г. о том, что появятся 100 000 женюин-трактористок. Это означало, что такое количество женщин должно научиться управлять тракторами. Но после войны, когда стали известны огромные потери России, отношение к женственности изменилось. Поэтому в годы ВМВ побуждали женщин рожать детей, ввели орден для матерей-героинь и т.п. Заявляли, что настоящее призвание женщины - рожать детей для родины", – рассказал историк.

В начале шестидесятых на Западе появилось новое явление – феминистическое движение за равные права, а в СССР "Женский день" изменили на "День советской женщины". Суть праздника - роль женщины в строительстве коммунизма, героизме в сфере труда, самопожертвовании ради социализма.

"И именно тогда, 8 марта 1965 года, этот день впервые был объявлен нерабочим днем. Тот факт, что СССР сделал Женский день нерабочим, можно сказать, так и сохранился в памяти людей старшего поколения. А в Литве Женский день насаждали, чтобы вытеснить День матери, который считался католическим праздником", – сказал Якубчёнис.

По его словам, расцвет этого праздника пришелся на восьмидесятые. "Женский день на работе праздновали с шампанским и не только с ним, с тюльпанами. Классическая картина - мужчина, отпраздновав этот день на работе с коллегами-женщинами, возвращается домой "уставший" поздно вечером с увядшим тюльпаном в руках. Но что поделаешь, так было", – рассказал он.

Атмосферу 8 марта в тот период передает в своих воспоминаниях Юозас Балтушис: "к подаркам не пробиться. Повсюду мужчины, много пьяных. В этом Женском дне есть что-то унизительное, чего в Дне матери не было".

Якубчёнис заметил, что так или иначе, среди части общества бытовало представление о более благородном Женском дне.

"Дарение тюльпанов сохранилось и сейчас. Я недавно читал, что полицейские останавливали женщин и дарили им тюльпаны, а в Вильнюсе цветы начинают продавать накануне этого дня. Значит, в какой-то части общества эта привычка сохранилась, сохранилось желание выделить женщину. Есть другой момент: существует День матери, когда все поздравляют матерей, есть день влюбленных – хорошо, если у женщины есть поклонник он ее поздравит. А что делать одиноким, пожилым, может, и они хотели бы внимания хотя бы раз в год? Так я относился бы к этому реалистично – кто хочет, кому надо, тот и поздравляет", – подытожил он.