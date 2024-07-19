Женщину удивили цены в Паланге: вечер за 200 евро? Только подумайте

Каунасец Томас сказал, что цены на ул. Й.Басанавичюса такие же, какие были 20 лет назад. „Если идти в лучший ресторан, то будет дорого, сейчас ничего не изменилось. Если идешь в нормальный – то же самое“, – сказал он, заметив, что не удивительно, что при росте зарплат, растут и цены.
Альвира приехала на родину в отпуск, она живет в Германии. По ее словам, в Паланге все дешево. А вот Эгле, которая тоже живет в Германии и уже четыре года не была в Литве, удивлялась выросшим ценам. „Вообще все хорошо, но меня удивил ресторан с живой музыкой сегодня. Вход – 25 евро. Подумайте, на троих – почти 100 евро, если еще и поесть – плюс 100 евро. Вечером поседеть почти за 200 евро? Только подумайте“, – удивлялась Эгле.
Журналисты портала встретили в Паланге и актера Марюса Ямпольскиса. Он на курорте выступает с коллегой Ируной Пузарайте-Чепононене. На вопрос, сколько стоит вход на их выступление, Ямпольскис не смог ответить. „Даже не представляю“, – ответил актер, которого ждало выступление на сцене Vila Gražina.
На вопрос, дорого ли 25 евро за билет на концерт в Паланге на одного человека, Ямпольскис ответил: „Тут нечему возмущаться. Есть 25 евро и платят, если столько платят, значит хорошо. Если нет будет у людей 25 евро, то цены быстро снизят“.
Delfi общался с администратором Vila Gražina Дангуоле, которая сначала не хотела называть цену, а потом признала, что билет стоит 25 евро. По ее словам, зал бывает полным.
Администратор Vila Gražina сказала, что литовцы любят веселиться, а на вопрос, что чаще всего заказывают отдыхающие, ответила - жареный хлеб и пиво. А популярнейший исполнитель – Ритис Цицинас.
Другое кафе, в котором проводят музыкальные вечера – вилла Jūros akis. Здесь прежде выступала ныне покойная Виталия Катунските, а с прошлого года стала выступать ее дочь Моника. К сожалению, администратор Jūros akis Кястутис Блажис сказал Delfi, что у них Моника в этом году не поет, ее можно услышать в других кафе Паланги.
Блажис порадовался тому, что отдыхающие стали культурнее. „Очень культурные и щедрые“, – сказал он.
Блажис заметил, что не везде в Паланге так дорого, как говорят. По его словам, можно найти холодный борщ за 15 евро, но есть и по 4 евро.