2024.10.01 16:45

Женщину удивил комментарий в системе регистрации к врачу-кардиологу

 
Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Жительница Клайпеды пыталась зарегистрировать к кардиологу своего 5-летнего ребенка. Направление она получила еще в середине июля и с тех пор почти каждый день заходила в систему e-sveikatа в поисках свободного времени.

„20 августа место найти удалось, однако удивил комментарий „Более дорогая услуга для получивших направление семейного врача“. Мало того, в очереди надо было ждать до октября. Трудно понять, как работает наша система здравоохранения, и как заботятся о здоровье граждан“, – писала в редакцию Delfi женщина.

E. sveikata

Больничная касса неоднократно предупреждала жителей о том, что учреждения здравоохранения незаконно взимают дополнительную плату за услуги. Журналисты решили выяснить, не является ли это подобным случаем.

Пресс-секретарь Больничной кассы Вита Лискойтене сказала Delfi: „Клайпедская больничная касса обратилась в ЗАО Baltic Medics и попросила объяснить, почему с пациентов дополнительно берут деньги. Поскольку ответ учреждения не удовлетворил Больничную кассу, было решено провести проверку в связи с предоставлением услуг, которые оплачивают из Фонда обязательного страхования здоровья.

Людям, которые платят обязательный налог на здравоохранение, такие услуги должны предоставлять бесплатно, а „более дорогая услуга“ должна быть не единственным выбором, а альтернативой“, – указала Лискойтене.

Портал Delfi обратился за комментарием в Baltic Medics, однако ответа до сих пор не получил.

Напомним, что это не первый случай, когда клайпедчане сталкиваются с такими проблемами, пытаясь зарегистрировать детей к кардиологу.

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