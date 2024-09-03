Женщину терроризирует сосед-рецидивист: полиция ничем не может помочь

13 августа вечером Эгидиюс К. постучал в дверь Лаймы. Сосед встал так, чтобы его не было видно в глазок, женщина открыла, думая, что пришли дети родственников.

„После этого Витаутасу сказали, увидишь, что будет с твоей машиной. После этого когда Витаутас выходит на улицу, Эгидиюс выглядывает в окно и громко говорит - вот, он гуляет с собакой, проводи его, взяв монтировку. Были такие угрозы. Но пока были только слова, мы не реагировали“, – рассказала женщина.

Женщина живет в этом доме не первый год. Террор начался в прошлом году, после того, как друг Лаймы Витаутас, не выдержав ночного шума от пьянки в квартире Эгидиюса К., вызвал полицию.

„Кажется, пока не убьет, ничего не будут делать“, – сказала Лайма.

Эгидиюс К. затолкал женщину в ее квартиру и закрыл дверь, когда она стала звать на помощь, стал угрожать.

„Будешь кричать, будет хуже, голова окажется в ванной, красиво утонешь, – сказал он ей . – Он все повторял, что надо поговорить. Спокойно, тихо, красиво, никто не узнает“.

30 лет назад Эгидиюс К. был осужден за изнасилование.

„В какой-то момент мне удалось открыть дверь, он бросил меня на пол, остались синяки“, – сказала Лайма.

Она побежала на кухню, чтобы через окно просить о помощи. Тогда Эгидиюс К. ушел, сказав: „На этот раз так, в следующий, узнаешь, что с тобой будет“.