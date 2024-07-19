2024.07.19 07:03

Женщина заказала новую банковскую карту и получила еще три на чужие имена

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Banko kortelės
Banko kortelės
ФОТО: delfi

Женщина, живущая в Швейцарии, заказала карту в одном из литовских банков, а получила по почте целых четыре. Правда, другие карты были на чужие имена. Банк указал, что произошла ошибка, но никому ущерб не был нанесен, картами можно пользоваться.

Читатель сказала, что сюрприз ей преподнес банк SEB, в котором она заказала платежную карту.

Конверт с картой был в пластиковом пакете, а в пакете - еще три таких же конверта, но адресованные другим людям.

„Поскольку мой был сверху, видимо, по ошибке все три выслали мне. Конверты мокрые, мятые, возможно поэтому их положили в пластиковый пакет“, – предположила она.

Она поделилась в одной группе на Facebook именами и фамилиями других людей, искала адресатов.

Delfi связался с банком. Его пресс-секретарь Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что произошла ошибка.

„Банк SEB каждую карту пакует в отдельный конверт. Мы пользуемся услугами курьеров, которые отвечают за доставку.

SEB bankas

Приносим клиентке извинения за допущенную ошибку и просим связаться с банком, чтобы вернуть чужие карты“, – сказала она.

Правда, как подчеркнула Даугуветите-Даскявичене, хозяевам карт не о чем беспокоиться.

„Платежные карты по почте получать безопасно, поскольку они не активированы, а PIN-код клиент может увидеть только в э-банкинге.

Когда клиент получает карту, он должен ее активировать“, – сказала она.

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