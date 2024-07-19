Женщина заказала новую банковскую карту и получила еще три на чужие имена

Читатель сказала, что сюрприз ей преподнес банк SEB, в котором она заказала платежную карту.
Конверт с картой был в пластиковом пакете, а в пакете - еще три таких же конверта, но адресованные другим людям.
„Поскольку мой был сверху, видимо, по ошибке все три выслали мне. Конверты мокрые, мятые, возможно поэтому их положили в пластиковый пакет“, – предположила она.
Она поделилась в одной группе на Facebook именами и фамилиями других людей, искала адресатов.
Delfi связался с банком. Его пресс-секретарь Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что произошла ошибка.
„Банк SEB каждую карту пакует в отдельный конверт. Мы пользуемся услугами курьеров, которые отвечают за доставку.
Приносим клиентке извинения за допущенную ошибку и просим связаться с банком, чтобы вернуть чужие карты“, – сказала она.
Правда, как подчеркнула Даугуветите-Даскявичене, хозяевам карт не о чем беспокоиться.
„Платежные карты по почте получать безопасно, поскольку они не активированы, а PIN-код клиент может увидеть только в э-банкинге.
Когда клиент получает карту, он должен ее активировать“, – сказала она.