Женщина в тяжелом состоянии должна была доказывать, что ей плохо: в другой больнице диагностировали инсульт

"Хочу рассказать о неприятном опыте в приемном отделении больницы в Паланге. Может, мое письмо подействует на других и люди не будут обращаться туда, и так, возможно, спасут свою жизнь или жизнь своих близких", – писала Русте.
21 декабря 2023 г. ей стало плохо, появился шум в ушах, потемнело в глазах, все это длилось несколько минут. Потом зрение восстановилось, только перед левым глазом появилась "черная занавеска". В глазах рябило, кружилась голова, появилось расстройство речи, замедлилась реакция, стало тяжело ходить.
"Мне было очень плохо, никогда прежде у меня не было проблем со здоровьем, поэтому я испугалась. В 16.30 ч. позвонила по номеру 112. Скорая приехала через 40 минут и повезла в Палангскую больницу. Там измерили давление, взяли анализ крови, меня осмотрел врач. Когда я рассказала, что со мной стало, врач сказал, что, видимо, то проблемы с кровообращением, начнется мигрень. Мне сделали укол для расширения сосудов и отправили домой с назначением пройти амбулаторное обследование, несмотря на то, что мне было плохо, и я об этом сказала, сказала, что у меня кружится голова и мне сложно говорить.Я не могла ровно стоять в позе Ромберга, заваливалась назад. Сейчас читаю выписку врача, там написано, что я стабильно стою в позе Ромберга, что жалобы сами собой прошли. В выписке написана неправда", – писала Русте.
Дома у Русте весь вечер кружилась и сильно болела голова, утром она снова вызвала скорую, ее снова повезли в палангскую больницу.
"У меня измерили давление и все. Спросили в грубой форме, почему я не обратилась к семейному врачу. Я ответила, что врач работает после обеда, а мне плохо сейчас. Мне грубо ответили, что таких, как я здесь каждый день видят", – рассказала женщина.
Врач сказал, чтобы она ехала домой и велел заплатить за услуги.
"Я сидела одна и плакала, никто не обращал на меня внимания, мне было очень плохо. Приехал муж и повез меня в Клайпедскую морскую больницу, там меня осмотрели и госпитализировали. Диагностировали инсульт! Сейчас я рада, что все закончилось хорошо, что было кому отвезти меня в Клайпеду, но когда вспоминают, что было в Паланге, мурашки бегут по телу, на своем опыте могу сказать, что туда можно ехать, если хочешь, чтобы тебя загнали в могилу!" – писала Русте.
Мы обратились в Клайпедскую университетскую больницу, которая отвечает за работу отделения скорой помощи Палангской больницы. По словам представителей больницы, расследование начато.
"Третьим лицам информацию о личных данных пациентов мы не сообщаем, поскольку это запрещено законом. Больница расследует эту историю", – сказано в ответе представителей больницы.