Женщина разочарована – несмотря на доказательства насилия над животным, полиция помощи не оказала

"Я не знаю, как он с собакой появился в этом районе. Живет он здесь около года. Раньше мы, наверное, не обращали внимания, но он так себя ведет постоянно: тянет собаку, не дает справить нужду, бьет поводком, наступает на лапы, друг рассказывал, что видел, как дверью по голове ударил, насилие не прекращается", – рассказала женщина.
У нее лопнул терпение, поэтому женщина сделала видео и передала в полицию.
"Мы с другом боялись вызывать полицию, как бы потом хозяин не отыграться на собаке. Но вызвали, а потом заметили, что собака стала хромать. Я бы хотела, чтобы у такого человека собаку забрали, если полиция ничего сделать не может, мы тоже не знаем, куда обращаться, но это страшно, жалко собаку, однажды он ее убьет", – сказала женщина.
Когда полиция приехала по вызову, мужчина не открыл двери. На следующий день полиция нашла его на улице, составила протокол и уехала. "Насилие не прекращается и после этого", - писала женщина.
"Он ходит, кричит, всем соседям уже надоел, у него не все в порядке с психикой. Полиция сказала, что на него соседи часто вызывают стражей порядка, он кричит, бросает камни в окна", – продолжала она.
DELFI обратился за комментарием в полицию, но там ответили, что если есть заявление, то третьим лицам данные расследование не предоставляют.
"Полиция получила два заявления в связи с жестоким обращением с животным – 19 февраля, в 20.03 ч. и в 23.55 ч. Сообщалось, что в тот же день на ул. Скроблу, около 25 дома, мужчина бил собаку поводком, кричал на нее и бил ее рукой. Полиция на месте происшествия подозреваемого не нашла, дверь квартиры им никто не открыл. Полицейские пообщались со свидетелями и уехали. Сейчас выясняют обстоятельства по этому делу", – ответили в полиции.
На вопрос, почему у этого человека не конфисковали собаку, был дан ответ: "Такое решение принимается только в ходе расследования. Пока уточняют обстоятельства, если будет начато расследование, тогда такое решение может быть принято.Конфискацию проводят представители муниципальной компании при участии полиции".
Глава и основатель организации Gyvūnų Gerovės Iniciatyvos (GGI), борющейся за благосостояние животных, Беатриче Вайтекунайте сказала, что ей сложно оценить конкретный случай из-за нехватки информации. Непонятно, что именно было передано полиции. Однако она предположила, почему не спешат с конфискацией.
"Во-первых, есть сроки, во-вторых,учреждения завалены работой, большая нагрузка, хотелось бы, чтобы в Литве была одна организация, отвечающая за благосостояние животных, но на деле таких учреждений несколько: и полиция, и муниципалитет. Я думаю, из-за нагрузки, но, надеемся, будет принято решение. Правда, много е зависит и от человеческого фактора - к какому специалисту попадет дело. Если полицейский с участием относится к животным, то не уберет дело в сторону – оставит и решит вопрос. Но есть разные люди, есть те, кому животные не нравятся, эти тянут до последнего срока, не думая, что животное нуждается в помощи", – сказала она.
Кроме того, не во всех случаях животных забирают.