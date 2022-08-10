"Женщины года" Delfi 2022: результат удивил

Всего выбирали из 30 женщин. После первого этапа осталось 15 – по три в каждой категории: бизнес, политика, спорт, шоу-бизнес и суперженщина. 40% конечного результата обусловил выбор комиссии Delfi, а 60% – читатели.

Победители:

Суперженщина: Беата Николсон

Beata Nicholson © Gražvydas Kaškelis

Шоу-бизнес: Моника Лю

Monika Liu © DELFI / Josvydas Elinskas

Спорт: Рута Мейлутите

Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą © DELFI / Julius Kalinskas

Бизнес: Аустея Ландсбергене

Политика: Ингрида Шимоните