"Женщины года" Delfi 2022: результат удивил

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Портал Delfi по традиции проводит выборы "Женщин года". Голосование длилось почти два месяца. Сегодня известно, кому отдали свои голоса читатели портала.
Beata Nicholson
Beata Nicholson
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всего выбирали из 30 женщин. После первого этапа осталось 15 – по три в каждой категории: бизнес, политика, спорт, шоу-бизнес и суперженщина. 40% конечного результата обусловил выбор комиссии Delfi, а 60% – читатели.

Победители:

Суперженщина: Беата Николсон

Beata Nicholson
Beata Nicholson
© Gražvydas Kaškelis

Шоу-бизнес: Моника Лю

Monika Liu
Monika Liu
© DELFI / Josvydas Elinskas

Спорт: Рута Мейлутите

Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą
Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą
© DELFI / Julius Kalinskas

Бизнес: Аустея Ландсбергене

Austėja Landsbergienė
Austėja Landsbergienė
© DELFI / Domantas Pipas

Политика: Ингрида Шимоните

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

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