"Женщины года" Delfi 2022: результат удивил

Всего выбирали из 30 женщин. После первого этапа осталось 15 – по три в каждой категории: бизнес, политика, спорт, шоу-бизнес и суперженщина. 40% конечного результата обусловил выбор комиссии Delfi, а 60% – читатели.
Победители:
Суперженщина: Беата Николсон
Шоу-бизнес: Моника Лю
Спорт: Рута Мейлутите
Бизнес: Аустея Ландсбергене
Политика: Ингрида Шимоните
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