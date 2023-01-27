Женщины часто жалуются на сексуальные домогательства со стороны таксистов

В социальных сетях и в СМИ все чаще появляются истории о неприемлемом поведении таксистов. Чаще всего жалобы поступают от женщин, которые пользуются услугами подвоза ночью.

Организация, цель которой снижение числа случаев сексуального насилия, несколько месяцев назад начала собирать анонимные истории женщин.

"Что касается конкретно этой сферы, то мы получили 6 анонимных историй о сексуальных домогательствах и насилии со стороны водителей", – сказала LNK сооснователь Ribologija.lt Ругиле Буткявичюте.

Истории женщины – малоприятны. Один водитель закрыл двери и не выпускал женщину, трогал ее, игнорируя просьбы оставить в покое. Другие делали непристойные предложения.

"Одна молодая женщина рассказала, что в темное время суток ехала через лесистую местность. В лесу водитель Bolt время от времени останавливался, поворачивался к ней и спрашивал, может она хочет его поцеловать", – рассказала Буткявичюте.

Эти истории уже переданы представителям компаний.

"Бывает такое. Конечно, надо иметь в виду, что каждый месяц в Литве делают миллион рейсов, таких инцидентов - немного, это единицы. Каждую такую историю мы оцениваем отрицательно, всегда общаемся с полицией, предоставляем ей информацию", – сказал LNK представитель Bolt Андрюс Пацявичюс.

"Эти ситуации никому неприятны, ни водителям, ни пассажирам. Конечно, мы оцениваем их отрицательно. С другой стороны, хорошо, что их предают огласке. В результате появляются положительные решения", – сказал председатель Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудока.

По словам представителя Ribologija.lt, женщины делятся не только такими историями, они пишут, что пользоваться услугами подвоза вообще опасно.

Женщины редко обращаются в полицию, поскольку боятся осуждения.

"Девушка рассказала такую историю, она была навеселе, в темное время суток ехала на машине компании Bolt. В какой-то момент она заснула, а когда проснулась, водитель пытался ее целовать, снять с нее майку. Девушка испугалась, ей удалось сбежать. Она сказала, что не обращалась в полицию, поскольку была нетрезвой, а свидетелей происшествия не было", – сказала Буткявичюте.

Полиция подтвердила, что жертвы сексуального насилия редко к ним обращаются.

"В случае сексуального домогательства обращаются очень редко. Если бы женщины обращались в полицию, а не делились историями в социальных сетях, то пользы было бы намного больше", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Есть и такие печальные истории, в которых, например, женщины не хотели никуда обращаться, поскольку в обществе есть стигма – если ехал в темное время суток, если был нетрезвым, значит, с тобой можно делать все, что хочешь. Девушки несмело себя чувствуют", – сказала LNK Буткявичюте.

Несмотря на это, жалоб в полицию на водителей, предоставляющих услуги подвоза пассажиров, поступает немало.

"В прошлом году, по предварительным данным, было получено 58 сообщений. Но чаще всего они касаются конфликтных ситуаций, невежливого общения" – сказал Матонис.

В социальных сетях недавно распространялась история о том, что водитель Bolt якобы избил пассажира.Инцидент произошел в Каунасе. Вызвали скорую и полицию. Правда, водитель сказал, что это не он, а пассажир себя вел ненормально и обещал предоставить запись видеорегистратора.

"Нам этот случай известен, сейчас уточняют обстоятельства", – сказал Матонис.

Руководство Bolt уверяет, что старается пресечь недолжное поведение водителей и обещает время от времени проверять личности водителей.