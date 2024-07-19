Женщину удивили цены в Паланге: вечер за 200 евро? Только подумайте

Каунасец Томас сказал, что цены на ул. Й.Басанавичюса такие же, какие были 20 лет назад. „Если идти в лучший ресторан, то будет дорого, сейчас ничего не изменилось. Если идешь в нормальный – то же самое“, – сказал он, заметив, что не удивительно, что при росте зарплат, растут и цены.

Альвира приехала на родину в отпуск, она живет в Германии. По ее словам, в Паланге все дешево. А вот Эгле, которая тоже живет в Германии и уже четыре года не была в Литве, удивлялась выросшим ценам. „Вообще все хорошо, но меня удивил ресторан с живой музыкой сегодня. Вход – 25 евро. Подумайте, на троих – почти 100 евро, если еще и поесть – плюс 100 евро. Вечером поседеть почти за 200 евро? Только подумайте“, – удивлялась Эгле.