Женщину удивил комментарий в системе регистрации к врачу-кардиологу

„20 августа место найти удалось, однако удивил комментарий „Более дорогая услуга для получивших направление семейного врача“. Мало того, в очереди надо было ждать до октября. Трудно понять, как работает наша система здравоохранения, и как заботятся о здоровье граждан“, – писала в редакцию Delfi женщина.

Больничная касса неоднократно предупреждала жителей о том, что учреждения здравоохранения незаконно взимают дополнительную плату за услуги. Журналисты решили выяснить, не является ли это подобным случаем.