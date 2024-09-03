Женщину терроризирует сосед-рецидивист: полиция ничем не может помочь

„Кажется, пока не убьет, ничего не будут делать“, – сказала Лайма.
Женщина живет в этом доме не первый год. Террор начался в прошлом году, после того, как друг Лаймы Витаутас, не выдержав ночного шума от пьянки в квартире Эгидиюса К., вызвал полицию.
„После этого Витаутасу сказали, увидишь, что будет с твоей машиной. После этого когда Витаутас выходит на улицу, Эгидиюс выглядывает в окно и громко говорит - вот, он гуляет с собакой, проводи его, взяв монтировку. Были такие угрозы. Но пока были только слова, мы не реагировали“, – рассказала женщина.
13 августа вечером Эгидиюс К. постучал в дверь Лаймы. Сосед встал так, чтобы его не было видно в глазок, женщина открыла, думая, что пришли дети родственников.
Эгидиюс К. затолкал женщину в ее квартиру и закрыл дверь, когда она стала звать на помощь, стал угрожать.
„Будешь кричать, будет хуже, голова окажется в ванной, красиво утонешь, – сказал он ей . – Он все повторял, что надо поговорить. Спокойно, тихо, красиво, никто не узнает“.
30 лет назад Эгидиюс К. был осужден за изнасилование.
„В какой-то момент мне удалось открыть дверь, он бросил меня на пол, остались синяки“, – сказала Лайма.
Она побежала на кухню, чтобы через окно просить о помощи. Тогда Эгидиюс К. ушел, сказав: „На этот раз так, в следующий, узнаешь, что с тобой будет“.
Больше всего Лайму удивило, что полиция не отнеслась к ситуации серьезно, ей предложили приехать в комиссариат завтра и написать заявление. С Эгидиюсом К. полиция даже не поговорила, так как он не открыл им дверь.
Представитель Шяуляйского окружного комиссариата Артурас Шлявас сказал, что полиция уточнила все обстоятельства и начала расследование по 1 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли или небольшого ущерба здоровью).
„Подозреваемому назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде и обязательство не приближаться и не общаться с соседкой“, – сказал Шлявас.
Однако Лайма считает, что должны также расследовать факт угроз, незаконного лишения свободы и незаконное вторжение в чужое жилье.
Следователи сказали ей, что все это будет сложно доказать.
После первого инцидента все не закончилось. На следующий день Эгидиюс К. подошел к сидевшему в машине другу Лаймы и сказал, что его машина сгорит, потом ударил по дверце.
„Я сообщила в полицию, они мне через какое-то время перезвонили и спросили: ну как, сейчас спокойно? Знаете, у полиции много работы, не могли бы вы приехать завтра в комиссариат и написать заявление. Мы так и сделали“, – сказала Лайма.
Полицейские сказали Лайме, что поговорили с Эгидиюсом и предупредили его об ответственности.
Сын друга подарил Лайме газовый баллончик, вскоре он пригодился.
„20 августа он подошел к моей собаке, стал ее гладить, а потом начал отстегивать поводок. Я сказала, отойди, пожалуйста, от моей собаки. Тогда он с кулаками бросился на моего друга. Я стала звонить по номеру 112, а мой друг защищался с помощью баллончика“, – сказала Лайма.
Тогда Эгидиюс К. стал кричать, что они будут трупами, вытащил свой газовый баллончик и стал распылять его содержимое. Эгидиюса К. усмирил проходивший мимо сосед.
Полиция записала показания всех очевидцев, однако когда стражи порядка уехали, Эгидиюс К. стал из окна что-то бросать в их машину и угрожал, что подожжет ее.
Полиция вернулась, все зафиксировала и предложила переставить машину.
Шлявас сказал Delfi, что за этот инцидент Эгидиюс К. получил штраф 15 евро.
Лайма и Витаутас удивлены беспомощностью полиции.
„В комиссариате нам сказали, извините, но такой закон“, – сказал Витаутас.
Delfi выяснил, что Эгидиюс К. первый раз сидел за кражу в 1989 г., затем в 1993 г., в 1994 г. был судим за изнасилование, а в 2000 г. за хулиганство. Только в Литве он был судим 9 раз, есть и судимости за границе.
В 2014 г. он жестоко избил собутыльника, затем угрожал ему убийством, требовал изменить показания.
В ноябре 2019 г. пьяный за рулем он пытался сбежать от полиции. За пьяное вождение его посадили в тюрьму.