Женщину потрясли условия в вильнюсской больнице: здесь страшно, можно подцепить какую-нибудь болезнь

Фотографии говорят сами за себя.

По словам женщины, в первый раз, когда она пришла навестить родственницу, ужаснулась.

"Здесь страшно самому подцепить какую-нибудь болезнь. Из окон дует, надо просить, чтобы что-то сделали, тогда приносят такие подушки. И такие подушки дают не только для того, чтобы на окна положить, но и пациентам под голову", – рассказала женщина.

По ее словам, в глаза бросается грязь.

"Непохоже, чтобы эти подушки стирали. Грязная не только постель, грязно все вокруг больных. Кажется, кровати никто не моет. Туалет, душевая - это те помещения, в которые не хочется заходить", – сказала женщина.

Ее родственница лежала в Неврологическом отделении, в четырехместной палате.

Журналисты обратились за комментарием в Санатаришкскую клинику. По словам ее представителей, ситуация неважная, некоторые помещения нуждаются в ремонте.