Женщине поздно сообщили об изоляции ребенка: страшно подумать, сколько людей мы могли заразить

"В субботу утром дочка почувствовала себя плохо. Мы сделали быстрый тест, он был дома. Он дал положительный результат. Мы записались на ПЦР-тест и в тот же день сдали его. В воскресенье был получен ответ – у дочери COVID-19. Мы сообщили об этом в школу", – сказала Раса.

Она все это время думала, где и когда дочь могла заразиться. Однако в понедельник пришло смс-сообщение из НЦОЗ, в нем сказано, что девочка контактировала с больным 4 октября. "Но ведь она неделю ходила в школу, на два кружка. Страшно даже подумать, сколько людей могли заболеть. Меня этот сообщение озадачило", – сказала Раса.

Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала, что она не знает все подробности, поэтому что-то объяснить сложно. Однако, возможно, это связано с тем, что из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, непросто сдать тест и данные опаздывают, в результате позже информируют и людей, с которыми контактировал больной.

"Например, контакт был в понедельник, симптомы появились в среду, на тест зарегистрировался в четверг, а ответ пришел в пятницу, поэтому его контакты получат информацию только в понедельник. Но о контакте мы можем узнать, только получив положительный тест на коронавирус", – пояснила она.

Петравичене сказала, что иногда люди не спешат делать тесты, пока состояние не ухудшится. В таком случае болезнь устанавливают еще позже. Это бывает и на 8-9 день после рискованного контакта. К сожалению, на практике такое случается.

"Иными словами, проблема не в том, что людей поздно информируют, а в том, что больной, с которым контактировали, поздно тестируется", – заметила она.

Петравичене напомнила, что люди должны тестироваться и оставаться дома, даже если наблюдаются минимальные симптомы. Если человек получил положительный результат теста, то он должен как можно скорее сообщить о своих контактах на сайте – https://atvejis.nvsc.lt/, не дожидаясь звонка специалиста НЦОЗ.