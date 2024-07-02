2024.07.02 15:39

Женщина заплатила за билет на Праздник песни 70 евро, но на мероприятие не попадет

 
ru.DELFI.lt
Liaudies dailės parodos atidarymas
Liaudies dailės parodos atidarymas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Участники юбилейного Праздника песни никаких гонораров не получат, однако билеты на мероприятия продают по 10-100 евро. Конечно, не все их смогли купить, а те, кто ищет билеты, могут разочароваться, сообщает телеканал TV3.

Если вы соблазнились покупкой билета не через официального распространителя, то знайте - эти билеты могут быть фальшивыми.

Об этом рассказала Виргиния из Вильнюса. Она призывает жителей быть бдительными и не попасться в ловушку.

„Я заранее не купила билеты на Праздник песни, их быстро раскупили. Я решила на танцевальный вечер купить билет с рук“, – рассказала молодая женщина, которая нашла в социальных сетях немало объявлений.

„Люди пишут, что не смогут пойти, поэтому продают билеты. Я увидела, что одна девушка продает три билета – мне как раз столько и надо было. Мы быстро обо всем договорились, она писала, что живет за границей, на праздник не пойдет. За три билета она попросила 70 евро“, – рассказала Виргиния.

„Она попросила перевести деньги через Paypal, сказала, что литовского счета у нее нет. Я написала, что не пользуюсь этой системой, что не буду покупать билеты.

Через час она написала, что пришлет счет литовского друга. Я перевела деньги. Она пообещала прислать билеты на эл. почту. Но билеты я не получила, девушка в Messenger меня заблокировала“, – рассказала Виргиния.

Когда Виргиния поняла, что ее обманули, обратилась в Epolicijа.

„Я не надеюсь, что верну деньги, но хочу предупредить других, объявлений в интернете много, возможно, большая их часть - реклама мошенников. Многие хотят купить билеты, поэтому обманутых может быть много“, – сказала Виргиния.

Праздник песни организует Литовский национальный центр культуры. Его представитель Ева Кривицкайте сказала, что билеты можно покупать только у официального распространителя - bilietai.lt.

„Все остальные покупатели подвергают себя риску лишиться денег“, - сказала она.

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