Женщина заплатила за билет на Праздник песни 70 евро, но на мероприятие не попадет

Если вы соблазнились покупкой билета не через официального распространителя, то знайте - эти билеты могут быть фальшивыми.

Об этом рассказала Виргиния из Вильнюса. Она призывает жителей быть бдительными и не попасться в ловушку.

„Я заранее не купила билеты на Праздник песни, их быстро раскупили. Я решила на танцевальный вечер купить билет с рук“, – рассказала молодая женщина, которая нашла в социальных сетях немало объявлений.