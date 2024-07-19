Женщина заказала новую банковскую карту и получила еще три на чужие имена

Читатель сказала, что сюрприз ей преподнес банк SEB, в котором она заказала платежную карту.

Конверт с картой был в пластиковом пакете, а в пакете - еще три таких же конверта, но адресованные другим людям.

„Поскольку мой был сверху, видимо, по ошибке все три выслали мне. Конверты мокрые, мятые, возможно поэтому их положили в пластиковый пакет“, – предположила она.

Она поделилась в одной группе на Facebook именами и фамилиями других людей, искала адресатов.

Delfi связался с банком. Его пресс-секретарь Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что произошла ошибка.

„Банк SEB каждую карту пакует в отдельный конверт. Мы пользуемся услугами курьеров, которые отвечают за доставку.