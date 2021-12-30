Женщина убеждена, что вина лежит на агенте страховой компании, но сама компания придерживается иной позиции.

Супруги отдыхали в Аланье 11–18 сентября. На этот период они приобрели и страховые полисы, в которые входит и страховка на случай заболевания коронавирусом.

Симптомы болезни у них появились на пятый день отдыха. Первым заболел муж Гедре. Симптомы появились ночью. Врач, работающий в гостинице, осмотрел его и вызвал скорую. Гедре поехала с супругом в больнице на той же скорой. Мужчину проверили на ковид, не выпустили и Гедре.

"Рано утром нам принесли завтрак, мужу сделали кардиограмму, рентген, взяли кровь на анализ. После обеда мы узнали, что у мужа коронавирус, и что нас не выпустят, пока не получат подтверждение страховой компании об оплате услуг. Меня на коронавирус отказались проверять, поскольку не было симптомов. Но мне велели изолироваться", – сказала Гедре.

Это было 17 сентября, страховка мужа уже не действовала. Гедре позвонила в компанию If, чтобы узнать, как быть дальше. Всю информацию она передала консультанту, сказала также, что ее на коронавирус не проверяли. У Гедре страховка была до 18 сентября. Она спросила, надо ли ей продлевать страховку. По словам Гедре, консультант сказала, что ей ничего продлевать не надо, якобы все расходы итак будут компенсированы.

Поскольку страховая компания прислала необходимую информацию только через сутки, женщина с мужем еще ночь провели в больнице. На следующий день супругам назначили место изоляции. 19 сентября ее супруга также перевели для изоляции в гостиницу, дали с собой лекарства и велели купить витамины за свой счет.

22 сентября симптомы появились и у Гедре. Администрация гостиницы вызвала скорую, и Гедре в 11 ч. оказалась в больнице, где ее сразу же проверили на коронавирус. Вскоре диагноз подтвердился. Женщине дали с собой лекарства, рецепт на покупку антибиотиков и витаминов. Провела она в больнице всего два часа. Но начались проблемы - страховая компания указала, что страховка не действует. В результате Гедре пришлось заплатить 500 евро за оказанные услуги, плюс 50 евро за лекарства.

Гедре попросила страховую компанию разрешить ей прослушать запись разговора с первым консультантом, который убедил ее не продлевать страховку. Ей отказали. Позже сказали, что сами прослушают запись и свяжутся с ней, но не связались. Гедре рассказала, что расходы на лечение ее мужа были оплачены, а ей пришлось за все платить из своего кармана.

Расходы на изоляцию оплатила компания Tez Tour, а авиакомпания Jet Airlines бесплатно поменяла билеты на полет в Литву.

Пресс-секретарь компании If Милда Ломсаргене напомнила, что компания оплачивает расходы, которые клиент понес во время действия страхового полиса. Страховой полис Гедре действовал 11-18 сентября, а заболела она 22 сентября.

"Такого типа страховки автоматически не продлеваются. Сам клиент решает, нужна ему страховка или нет", – сказала Ломсаргене.

По ее словам, разговор Гедре с консультантом в компании прослушали.

"Во время беседы клиент интересовалась, оплатим ли мы расходы на изоляцию. Работник предоставил верную информацию – эти расходы компания компенсирует. Медицинской страховкой женщина не интересовалась", – подчеркнула Ломсаргене. Она сказала, что клиент не изъявила конкретное пожелание послушать запись, лишь фрагментарно об этом упоминала, а когда компания пыталась с ней связаться, то на звонок не ответила.

"О медицинских расходах и продлении страховки клиент не спрашивала. Не упоминала и о том, что через 3-5 дней, по словам врачей, могут проявиться симптомы болезни", - сказала Ломсаргене.