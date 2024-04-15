Женщина возмущена: работники вокзала предложили ей с младенцем на руках идти к поезду по рельсам

"Я хотела навестить родителей, которые живут в Каунасе. Подумала устроить себе развлечение и поехать не на машине, а на поезде", – начала свой рассказ Каролина.

У нее есть младенец, ему меньше года, малыш еще не ходит. Она приготовила коляску, собрала рюкзак и решила предварительно получить необходимую информацию, чтобы знать, что и как.

"Перед поездкой я позвонила на вокзал, чтобы узнать, в каком месте находится лифт, на котором можно добраться до перрона. Однако работник вокзала объяснила мне, что лифта... нет, и предложила с ребенком на руках и коляской спуститься вниз, а там попросить помощи у работников и пройти через рельсы", – рассказала Каролина.

На вопрос, а как в таком случае путешествуют инвалиды, ей ответили, что не знают, условия сейчас такие.