Женщина во время пандемии лишилась работы и сейчас не может купить даже лекарства: действия коллекторов законны

Женщина рассказала, что до замужества у нее не было долгов, но долги были у ее супруга. По действующим в Литве законам, если жена работает, то муж может претендовать на часть ее доходов.

"Коллекторы обращаются к работодателю и требуют переводить им определенную сумму. Я сейчас не работаю, а с меня помощник коллектора требует 700 евро. Несколько недель назад я связывалась с коллектором, информировала, что из-за пандемии я осталась без работы и сейчас я зарегистрирована в Службе занятости, получаю пособие", - сказала женщина.

Она выслала коллектору документы от врача, указала, что ей нужно купить, назначенные психиатром лекарства.

"Я хожу к врачу из-за стресса. Мне ответили, что помощник коллектора имеет право не снимать арест со счета в течение 5 дней. Я спросила, что мне делать, ведь хозяин квартиры гонит меня на улицу, требует денег за квартиру. Кроме того, мне нужно купить лекарства", - рассказала женщина, заметив, что эти аргументы не помогли.

"Мы выяснили, что помощник коллектора - дальняя родственница моего мужа. Они в семье все перессорились, поэтому желают нашей семье зла. Хочу, чтобы вы рассказали о том, что в правовом государстве, которое представляют как государство благосостояния, человек не может купить необходимые лекарства, несмотря на пандемию, критическую ситуацию в Литве", - писала женщина.

Она прибавила, что не знает, что делать с хозяином квартиры, которому она обещала сразу перевести деньги, как только получит пособие по безработице.

"Я должна за два месяца, плюс лекарства. Вы понимаете, их в аптеке даром не дают", - жаловалась женщина, которая работала до пандемии в салоне красоты администратором и наращивала волосы.

Она работала по трудовой, поэтому получала пособие в размере 400 евро.

Литовская палата коллекторов представила Delfi следующий комментарий. Несмотря на то, что женщина просила сохранить анонимность, палате коллекторов нужно было тщательно рассмотреть конкретную ситуацию.

"Нужно указать конкретные детали, умалчивание которых вызывает волну лжи и клеветы.

Почему арестован счет женщины? Потому что ее супруг, у которого несколько десятков долгов (в основном за преступную деятельность), не платит долги. По закону разрешается высчитывать долги одного супруга из доходов другого, если они не являются частной собственностью (если имущество не принадлежало супругу до брака). Этим супругам предлагали обратиться в суд и поделить имущество, чтобы взыскание проводили с должника. Но пока они эту процедуру не осуществили.

Почему коллектор не снял арест, когда получил историю болезни? Потому что ухудшение здоровья не снимает долговые обязательства. Коллектор обязан как можно скорее взыскать долги. Утверждения о злонамеренности помощника пристава не имеют оснований, поскольку помощник пристава выполняет свою работу в рамках, установленных законом.

Палата коллекторов указала, что для того, чтобы женщина могла пользоваться социальным пособием, она должна представить документы, подтверждающие источник доходов: справку Службы занятости и справку из банка за последние два месяца.

"Когда коллектор знает, что за деньги поступают на счет, коллектор может установить сумму, которой человек может пользоваться.

Женщине, которая обратилась в Delfi, об этом известно: она уже не раз предоставляла коллектору такие документы. В последний раз она предоставила их 20 января, поэтому сумму увеличили (на это у коллектора есть 5 дней).

Что кроется за словами о правовом государстве? Только знание о правах, но не об обязанностях. Оба супруга недавно вернулись из мест лишения свободы. Их фамилии коллекторам известны. У коллектора нет данных о том, чтобы супруги добровольно выплачивали долги. Напротив: из банковских счетов видно, что средства они используют не только на товары первой необходимости, но и на азартные игры", – сказано в ответе коллектора.