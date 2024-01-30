Женщина в тяжелом состоянии должна была доказывать, что ей плохо: в другой больнице диагностировали инсульт

"Хочу рассказать о неприятном опыте в приемном отделении больницы в Паланге . Может, мое письмо подействует на других и люди не будут обращаться туда, и так, возможно, спасут свою жизнь или жизнь своих близких", – писала Русте.

"Мне было очень плохо, никогда прежде у меня не было проблем со здоровьем, поэтому я испугалась. В 16.30 ч. позвонила по номеру 112. Скорая приехала через 40 минут и повезла в Палангскую больницу. Там измерили давление, взяли анализ крови, меня осмотрел врач. Когда я рассказала, что со мной стало, врач сказал, что, видимо, то проблемы с кровообращением, начнется мигрень. Мне сделали укол для расширения сосудов и отправили домой с назначением пройти амбулаторное обследование, несмотря на то, что мне было плохо, и я об этом сказала, сказала, что у меня кружится голова и мне сложно говорить.Я не могла ровно стоять в позе Ромберга, заваливалась назад. Сейчас читаю выписку врача, там написано, что я стабильно стою в позе Ромберга, что жалобы сами собой прошли. В выписке написана неправда", – писала Русте.