Женщина в лесу сняла на видео лосиху с лосенком

Юргита рассказала, что делала видео издалека, приблизив изображение.

Охотник Рамунас сказал, что лоси, олени и лани встречаются по всей Литве. По его словам, обычно копытные активны в ночное время, когда людей в лесах не бывает, но это не значит, что их нельзя увидеть днем.

"Мой совет такой – хочешь увидеть животное в лесу, иди тихо, осматривайся, прислушивайся, если не хочешь, то лучше пусть зверь тебя первый услышит и спрячется", – сказал Рамунас, заметив, что для этого не надо кричать, достаточно просто спокойно разговаривать или насвистывать песенку.

По его словам, сами животные к людям не приближаются, не нападают на них, если их не провоцировать. Правда, напасть может самка лося или лани, если ей покажется, что ее малышу угрожает опасность.

"С мая до середины июня лучше не ходить в лес, чтобы не пугать животных, у которых только-только появились малыши", - сказал Рамунас