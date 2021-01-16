По словам парочки, которая часто бывает у вокзала, бездомная живет у контейнера живет около двух месяцев. Она "живет" в тоннеле напротив магазина, заворачивается в пленку, чтобы не замерзнуть, однако на ногах у женщины рваная обувь, ноги обморожены.

Актриса Паулина Тауянскайте заметила эту женщину в середине ноября. "Рядом с вокзалом я заметила груду мешков, подошла. А оттуда выглянула пожилая женщина. Лицо светлое, нос не красный. Я купила ей чай и творожный сырок (она отказалась), стала с ней говорить. Выяснилось, что эта женщина - бывшая пианистка, ее выселили из социального жилья, первые недели живет без дома. Я решила ей помочь", – сказала она.

Тауянскайте связалась с социальными службами. "Я несколько дней звонила по трем номерам, меня все отсылали от одних к другим. Потом я пошла на встречу и спросила, примут ли они трезвую женщину. Говорят, да, пусть приходит. В этом вся проблема. Пожилая женщина отказывается к ним идти, она боится, что там ее обидят бывшие заключенные. У меня руки опустились, невозможно помочь человеку, который отказывается от помощи. Отнесла ей, что у меня было, куртку, шапку, носки, перчатки, плед", – рассказала актриса.

По ее слова, последний раз она ходила к женщине в пятницу, на улице было -17. "По ночам синоптики обещают до -27, она спит на улице... Неужели никто не может помочь?" – сказала Тауянскайте. По ее словам, к бездомной приезжала полиция, но и стражи порядка убедили ее поехать с ними. Она просит только зимнюю обувь и теплую одежду.

Журналист убедился, что бездомная не пьет, она находится в адекватном состоянии, говорит вполне связно. Она подтвердила, что спит на улице. "Вот здесь я сплю и живу", – сказала она и показала мусорные мешки у контейнеров. "Холодно, а что делать. Нужны новые ботинки и теплые носки, тогда протяну", – сказала она.

На замечание, что ноги у нее уже обморожены, женщина сказала, что с удовольствием на несколько дней перебралась бы в теплый подвал, где могла бы быть одна, поскольку она боится "заключенных". По ее словам, больше всего она боится не холода, а радиации, которая все охватила, особенно ее много в одежде и обуви.

Журналист звонил в ночлежный дом вильнюсского "Каритаса", однако выяснилось, что недавно обновленный ночлежный дом не работает. Работник посоветовал обратиться в муниципалитет, но сказал, что в выходные ни с кем не свяжешься.

Когда ему рассказали, что женщина обморозила ноги, работник "Каритаса" вынес теплые женские ботинки. Их и носки подарили живущей на улице женщине.