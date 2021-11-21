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Жители Вежайчай (Клайпедский район) - рекордсмены в Литве. Слабонервные жители городка, увидев счет за отопление, едва не лишились чувств, им пришлось пить валерьянку. 88-летняя Онуте Барткявичене сказала, что увидев счет, едва не потеряла сознание, сообщает LNK.
Женщина увидела счет за отопление и едва не лишилась чувств: где в Литве самые большие счета?
© DELFI montažas/ LNK stopkadrai

"Знаете, мне стало так плохо, я пила лекарства. Думаю, Боже, Боже, что произошло? Уже в прошлом году осенью счета были немаленькими, но в этом году еще и холодов не было. Почему так поступают?", – вопрошала она.

За отопление квартиры площадью 45 кв. м счет составил 130 евро.

Жители Вежайчай показывают свои счета.

"68 кв. м - три комнаты, счет - почти 174 евро", – сказала одна женщина.

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Другие за отопление жилья площадью 50 кв. м заплатили 160 евро.

"Фильм ужасов", – заметила одна жительница.

"А что делать? (...) Люди говорят, что суммы за год выросли втрое, страшно подумать, что будет, когда похолодает.

Что же будет зимой? Мы посчитали, если зимой будет -20, получится по 500 евро. Мы собрали подписи, отвезли в муниципалитет, чтобы там обратили внимание", – сказала местная жительница Лайма Жальгирите.

Цены на отопление утвердил муниципалитет Клайпедского района. Местные жители хотели бы поменять поставщика услуги. Просят, чтобы им предоставляла услугу компания Klaipėdos energija, а не Klaipėdos r. energija.

Муниципалитет говорит, что это невозможно.

"Нет труб <...> до Вежайчай. Это большая трасса, но возможно сделать лишь в далеком будущем, когда будут отказываться от отдельных котельных, может, если будут европейские деньги, какое-то дополнительное финансирование, тогда такой проект можно будет реализовать", – сказал глава администрации муниципалитета Юстас Рушкис.

Вежайчай - единственный городок в районе с местным поставщиком отопления. Именно здесь утверждена самая высокая цена за услугу - 17,5 евроцентов за кВт. В Гаргждай, к примеру, цена составляет 5,5 евроцентов.

Владельцы котельной в Вежайчай говорят, что они оказались в ловушке. У них всего 110 потребителей, для отопления жилья и офисов они могут использовать только газ, а он очень подорожал.

"Да, цена высокая, но мы ничего не можем изменить", – сказал директор Klaipėdos rajono energija Марюс Жилюс, заметив, что расходы на переоборудование котельной лягут на плечи потребителей - а это 300 000-400 000 евро.

Пока цена на отопление в Вежайчай может снизиться только при условии, что подешевеет газ. Власти думают, чем помочь жителям.

Сейчас власти считают, сколько денег потребуется на выплату компенсаций.

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