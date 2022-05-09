Симона обнаружила ежика в Пренайском районе, в деревне Жемайткемис.

"Мы с племянницей выгуливали собаку и заметили, что по асфальту бегает туда-сюда какой-то маленький зверек. Наше внимание привлек красный цвет, мы думали, что животное ранено", – сказала Симона.

Однако никаких ран на теле животного не было.

Симона отнесла ежика в лес. Обычно она ежиков в руки не берет, но тут надо было помочь зверьку.

Натуралист Макавичюс подтвердил, что ежик был красный не от крови, вероятно, он перепачкался краской.

Он заметил, что ежиков на самом деле не стоит брать голыми руками, поскольку они переносят разные болезни.

"Если ежик попал в беду – упал в яму, оказался в опасном месте, ему, конечно же, надо помочь. Лучше надеть толстые кожаные перчатки или брать ежа, например, курткой или светоотражающим жилетом, если вы на машине", – сказал натуралист.

По его словам, ежики могут быть переносчиками болезней и паразитов. Иногда они даже кусаются.

"У ежика острые зубы, он может прокусить кожу. Как и у всех животных, зубы ежиков нестерильные. Рана может гноиться. Иголки тоже нечистые. Ежи также переносят клещей", – сказал натуралист, заметив, что ежи могут переносить и бешенство.