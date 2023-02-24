Женщина сняла на видео игры зайцев

aA

В Литве в полях часто снимают косуль или оленей, а в лесу можно увидеть лося или волка, а вот снять на видео зайца удается нечасто. Однако Гитане из Мажейкяйского района повезло - она сняла на видео целых двух зайцев, которые резвились недалеко от ее дома.