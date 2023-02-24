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В Литве в полях часто снимают косуль или оленей, а в лесу можно увидеть лося или волка, а вот снять на видео зайца удается нечасто. Однако Гитане из Мажейкяйского района повезло - она сняла на видео целых двух зайцев, которые резвились недалеко от ее дома.
Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.
Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.

Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.
Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.
Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.
Kiškiai Gitanos Perminienės nuotr.

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