Женщина с 9-ю детьми стояла на границе Украины и Польши в огромной очереди

Польские волонтеры угощают беженцев горячими напитками, чаем, предлагают другую еду. "Я из деревни Луцкого района, Волынской области. Мы уехали сегодня ночью, нас пропустили через границу Украины, поскольку у нас много детей", – рассказала в субботу Оксана.

Lenkijos - Ukrainos pasienis © Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Она пояснила, что ее пропустили вперед, поскольку с ней было 9 детей.

"Это моя семья. Это рожденные сердечки – я опекаю этих детей, отвечаю за них. Я много лет их опекаю, 14 лет", – сказала женщина.

Lenkijos - Ukrainos pasienis © Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Она сказала, что пока намерена поселиться у друзей, а потом поедет к дочке в Германию. Женщина заверила, что дочь знает о ее ситуации, заботиться, звонит.

"Было страшно – и ехать было страшно, включили сирены, дети испугались. У нас на Волыни раньше спокойно было <...> люди напуганы, и в подвалах прячутся, когда сирены включают, все страдают", – рассказала женщина.

Lenkijos - Ukrainos pasienis © Romas Sadauskas - Kvietkevičius



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