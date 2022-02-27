Женщина с 9-ю детьми стояла на границе Украины и Польши в огромной очереди

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Работающий у границы журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс поговорил с женщиной из Украины, которая приехала в Польшу с 9-ю детьми, стоявшие в очереди пропустили ее вперед.

Польские волонтеры угощают беженцев горячими напитками, чаем, предлагают другую еду. "Я из деревни Луцкого района, Волынской области. Мы уехали сегодня ночью, нас пропустили через границу Украины, поскольку у нас много детей", – рассказала в субботу Оксана.

Lenkijos - Ukrainos pasienis
Lenkijos - Ukrainos pasienis
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius
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Она пояснила, что ее пропустили вперед, поскольку с ней было 9 детей.

"Это моя семья. Это рожденные сердечки – я опекаю этих детей, отвечаю за них. Я много лет их опекаю, 14 лет", – сказала женщина.

Lenkijos - Ukrainos pasienis
Lenkijos - Ukrainos pasienis
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Она сказала, что пока намерена поселиться у друзей, а потом поедет к дочке в Германию. Женщина заверила, что дочь знает о ее ситуации, заботиться, звонит.

"Было страшно – и ехать было страшно, включили сирены, дети испугались. У нас на Волыни раньше спокойно было <...> люди напуганы, и в подвалах прячутся, когда сирены включают, все страдают", – рассказала женщина.

Lenkijos - Ukrainos pasienis
Lenkijos - Ukrainos pasienis
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius


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