Женщина, прославившаяся поездками к Лукашенко, мечтает о встрече с Лавровым

Поездки Швенчёнене и ее соратников в Беларусь, дифирамбы этой стране, диктатор которой поддерживает Россию в кровавой войне, общение с представителями Беларуси считают вредительством. Департамент госбезопасности Литвы отмечает, что за этими людьми наблюдают и с ними общается, а политики отмечают, что, быть может, надо менять законы, чтобы за такую деятельность можно было наказывать.

Бывший глава ДГБ Гедиминас Грина убежден, что о таких людях надо говорить как можно меньше, поскольку, во-первых, режим их использует, а, во-вторых, у них есть немало поддерживающих, которые сидят на диванах.

В последний раз эти люди посетили Беларусь на прошлой неделе, побывали в деревне Волма, в оздоровительном комплексе "Огонек", где их встретили председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Казимирович Ратомский и первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Кунцевич. Встреча зафиксирована на видео продолжительностью в час.

"Два Андрея, поэтому можете встать между нами и загадать желание – обязательно исполнится", – шутил Кунцевич.

Andrejus Ratomskis, Erika Švenčionienė, Andrejus Kuncevičius

"Чтобы дружба между нашими народами была крепкой", – загадала желание Швенчёнене.

Та же тема обсуждалась и во время застолья: с соседями надо дружить, их не выбираешь, а Беларусь – прекрасная страна. Встреча в Волме состоялась 10 мая, на следующий день после того, как Швенчёнене попросила Александра Лукашенко продлить действие безвизового режима для литовцев, которые якобы ездят туда за покупками.

Продления безвиза Швенчёнене считает своей личной заслугой.

"После вчерашнего концерта – очень красивый был концерт, до слез, сижу и думаю: у вас о героях слагают песни, а у нас снимают памятники. Я говорила с коллегами – мы не хотим ехать домой и снова видеть тот ужас. Меня даже корреспонденты спрашивали, правда ли это. Я сказала, да, правда – фашизм возродился", – сказала в Волме Швенчёнене.

С ней в Беларусь ездили Казимерас Юрайтис, Эдикас Ягелавичюс, Гинтарас Лунскис и др.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис недавно говорил журналистам, что за деятельностью этих людей наблюдают, с ними общаются, но наказывать их нет причины. На днях ДГБ сообщил, что спецслужбы России и Беларуси активнее пытаются вербовать граждан Литвы, внимание уделяется не только возможности сбора информации, но и сотрудничеству.

"Есть тенденция, что вербовать стараются всех подряд, а потом уже думают, как их использовать", – указал ДГБ.

Delfi связался со Швенчёнене, она представилась общественным деятелем, председателем "Форума добрососедства", который ищет точки соприкосновения с белорусами.

Она заявила, что цели поездок - сохранение связей с белорусами, чтобы "не ломали мосты", ведь в будущем, когда война закончится, надо будет сотрудничать. Швенченене сказала, что восхищена Беларусью, ей нравятся там цены, удивляет разнообразие ассортимента, качество белорусских товаров.

Швенчёнене известна и тем, что общалась с Лукашенко - не только в мае, но и в феврале на пресс-конференции.

"Я не знаю, сложно ли подойти к Науседе и задать ему вопрос?", – ответила она на вопрос Delfi, как ей удалось попасть на пресс-конференцию.

И сказала, что также просто, как она когда-то подходила к Науседе, ей удалось подойти и к Лукашенко.

"Если у тебя есть желание – а у меня есть еще одно желание, поговорить с господином Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым – Delfi), это великий дипломат, я хотела бы услышать его ответы на важные для Литвы, для "Форума добрососедства" вопросы. Приложу для этого максимум усилий", – сказала она.

По словам Швенчёнене, она хотела поговорить с Лукашенко, чтобы почувствовать его ауру. Она пообщалась с журналистами, узнала, что надо получить аккредитацию, чтобы попасть на пресс-конференцию. Тогда она стала журналисткой Press Jazz (интернет-телевидение Юрайтиса) и ей удалось получить аккредитацию.

Швенчёнене заверила Delfi, что с белорусскими спецслужбами ей общаться не довелось.

"Ни в коем случае, это ведь свободная страна, понимаете? Это свободная страна", – сказала она.

Швенчёнене рассказала, что общалась с сотрудниками ДГБ, ответила на все их вопросы о поездках, ей никто не говорил, что не стоит больше ездить в Беларусь.

"Они спросили, чувствуем ли мы себя в безопасности. Да, мы чувствуем себя в безопасности, там мы не видели ни одного конфликта, никаких потасовок. Это не Литва, там не видно пьяных, лежащих где-то с протянутыми руками", – сказала она.

Швенчёнене заверила, что за поездки она платит сама, поэтому ищет самый дешевый вариант.

"4-5 евро за ночлег - это дешево. Мы пересекаем границу, едем к первой заправке, заливаем дешевое горючее. В машине 5 человек, мы скидываемся на горючее, и получается отличная экскурсия", – сказала Швенчёнене.

По ее словам, питание и автобус им оплатили только когда они ехали на Островецкую АЭС.

"Оплатили не только нам, всем, кто ехал", – уточника она.

Она заверила, что форум, который возглавляет, не просил и не получал никакой помощи из Беларуси.

"Нам не нужна помощь, нам нужно сотрудничество, хорошие связи, чтобы они могли приезжать к нам с концертами, а мы могли ездить к ним (…) Никакой финансовой помощи нам не нужно – мы рады их искренности", – сказала она.

На видео в интернете Швенчёнене говорила о том, что могла бы в будущем организовывать поездки в Беларусь - экскурсии, призывала ехать туда на заработки и открывать там бизнес.

Швенчёнене планирует учредить партию "Заря справедливости" и участвовать в выборах.

"Вы только не слушайте их рассказы", – ответил на вопрос Delfi, можно ли верить тому, что литовцам, которые регулярно ездят в Беларусь, не оказывается никакая финансовая поддержка дипломат Пятрас Вайтекунас.

"Я уверен что работают спецслужбы, и не только белорусские, но и российски", – сказал он, заметив, что за такими путешественниками наблюдают спецслужбы.

По словам Вайтекунаса, вряд ли без вмешательства спецслужб в такой стране можно попасть на пресс-конференцию и задавать вопросы диктатору.

"Наши службы знают об этом, но у нас демократическая страна, пока эти люди вреда стране не приносят, только высказывают свое мнение, которое сформировалось под воздействием белорусской пропаганды, пусть говорят", – сказал он.

По его словам, важно знать, что делают люди, вернувшиеся из таких поездок, оценивать, не наносят ли они вред Литве. Пока он таких признаков не видит, но подчеркивает, что если в будущем увидят, что они помогли агрессору, им придется ответить.

Вайтекунас считает, что желанием литовцев пообщаться может воспользоваться и Лавров.

"Думаю, может этим воспользоваться – положение россиян безнадежное, они застряли не только в Украине, но и в бездне санкций, им грозит каменный век, поэтому они стараются схватиться за соломинку, просить слова даже у приезжих из Литвы", – сказал он.

Грина считает, что об этих людях надо говорить и писать как можно меньше. Он не сомневается, что у таких маргиналов есть немало пассивных последователей, поэтому надо делать так, чтобы о них меньше знали.

"Надо уделять меньше внимания, меньше передавать их слова, меньше их рекламировать. Мне кажется, наши СМИ сами их рекламируют. Если бы их показало белорусское телевидение – что с того? В Беларуси они никому не интересны, только Лукашенко, чтобы показать - вот, литовцы приехали", – заметил Грина.

Он сказал, что эти люди сами могут не знать о том, что общались со спецслужбами, ведь никто из агентов не размахивает документами. Грина считает, что юридически с такими личностями тоже ничего нельзя сделать, они знают красные линии и через них не переступают.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сказал: "Это участие в кампании по дезинформации, которая организована зарубежным государством. И это явно направлено против Литовской республики".

Политики говорят, что не хватает инструментов для выявления такой пропаганды.

"Надо сформировать ответственность за действия отвечающие того нет ни в Уголовном кодексе, ни где-то еще. Поэтому они этим и пользуются", – сказал Кащюнас. Жалимас сказал, что есть как минимум три статьи УК, которые в данном случае можно было бы применить. Это помощь другому государству в действиях против Литвы, антиконституционная деятельность и отрицание международных преступлений.

"До сих пор такие расследования не начаты, поскольку, кажется, на самом деле можно безнаказанно насмехаться над Литвой, прикрываясь правом на самовыражение", – сказал он.