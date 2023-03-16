Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально

Все люди, ремонтирующие жилье, знают, что услуги недешевы. Но на некоторые работы цены поражают.

Читательница Delfi Кристина сказала, что ремонт шел нормально, пока не пришло время обновить ванную и туалет. Тут женщина сначала столкнулась с нежеланием плиточников работать.

"Мы стали искать, звонить. Составили список контактов и начали звонить. Первые шесть номеров даже не подняли трубку. Никто из них не перезвонил", – рассказала женщина.

Потом удалось дозвониться, но договориться с мастером не получилось.

"Я рассказала, что хочу поклеить плитку в ванной старого многоквартирного дома, он сказал, что с такими объектами не работает. То же самое сказал и восьмой контакт из списка", – сказала Кристина.

Девятый предложил сделать работу через два месяца и назвал цену - 1500 евро.

"Я про цену даже не стала думать, потому что не подошли. Мы стали звонить дальше. Ответил мужчина, который с трудом говорил по-литовски, сказал, что может приехать через несколько часов и посмотреть ванную. Я обрадовалась", – продолжила свой рассказ женщина.

Мужчина приехал не один, а с двумя коллегами. Они осмотрели ванную и назвали цену.

"3000 евро. Это цена только за укладку плитки в ванной комнате старого дома. Представляете, я даже села. Попросила повторить, думала, может, они по-литовски плохо говорят, тогда мне показали число 3000 на телефоне. Это грабеж среди бела дня! Они действительно думают, что доверчивые люди им столько заплатят? Это в два раза больше, чем нам называл предыдущий мастер, а ждать пришлось бы еще дольше – 3 месяца. Мы отказались", – возмущалась женщина.

Многие новоселы могут подтвердить, что отделочные работы сейчас стоят дорого. Конечно, счет зависит и от того, старое ли жилье. В старом жилье обычно работы обходятся дороже, чем в новом.

Представитель компании Apdailos formatas Майя Никитина сказала, что цены зависят в первую очередь от площади, уровень отделки и пожеланий новоселов.

"Чаще всего в смете бывает больше строчек, если клиент покупает жилье без внутренних стен, бес электроинсталляции или без цементного пола. Все это надо сделать во время работ. Когда речь идет о ремонте отдельных квартир, цена за квадратный метр будет выше, чем во всех квартирах на одном объекте", – сказала собеседница.

По ее словам, отделочные работы могут быть и очень дешевыми и очень дорогими, важно, сколько будет работы.

"Например, одна розетка стоит около 25 евро, но если надо оборудовать 50 таких розеток, то тогда цена за штуку будет меньше. Как и с укладкой плитки, если речь идет о плитке стандартных размеров, то цена от 40 евро за кв. м, но клиенты могут выбирать маленькую плитку или большую, тогда расценки будут на 20-30% выше", – сказала Никитина.

По ее словам, сейчас заметен высокий спрос на отделочные работы. Но цены в этом году на них массово не росли.

"В последнее время цены не росли, но в начале войны, т.е. с марта 2022 года цены полгода росли почти каждый день, сейчас они стабилизировались, мы не наблюдаем подорожания", – подытожила специалист.